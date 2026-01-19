சட்டப் பேரவை தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணிக்கு மகத்தான வெற்றி - காங். மூத்த தலைவர் தியோ சிங் நம்பிக்கை
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டப் பேரவை தேர்தல்களில் போட்டியிட கிட்டத்தட்ட 6,000 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன என வேட்பாளர்கள் தேர்வுக் குழுவின் தலைவர் தியோ சிங் தெரிவித்தார்.
Published : January 19, 2026 at 9:06 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும் என காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வுக் குழுவின் தலைவர் டி.எஸ்.தியோ சிங் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமையகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் வேட்பாளர் தேர்வுக் குழுவின் தலைவர் டி.எஸ்.தியோ சிங் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராஜேஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை அவர்கள் சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய, சட்டப் பேரவை தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தேர்வுக் குழுவின் தலைவர் டி.எஸ். தியோ சிங், "காங்கிரஸ் கமிட்டின் தலைமையின் உத்தரவின் பேரில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான வேட்பாளர் தேர்வுக் குழு கூட்டம் இன்று நடத்தப்பட்டது. இது எங்களின் முதல் கூட்டம்.
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட விருப்பமனு அளிப்பதற்கு ஜனவரி 21 ஆம் தேதி இறுதி நாள். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் போட்டியிட கிட்டத்தட்ட 6,000 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
விருப்பமனு அளித்தவர்களை சந்திக்கும் பணியை இரண்டு குழு மேற்கொள்ள உள்ளது. ஒரு குழு விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் செய்யும். மற்றொரு குழு விண்ணப்பங்களை சரி பார்க்கும்.
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. இருந்தாலும் முடிந்த வரை விருப்ப மனு அளித்த அனைவரிடமும் நேர்காணல் நடத்துவோம்.
கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய தலைமை தான் முடிவு செய்யும். தேர்தலுக்கு வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணி மட்டும் தான் எங்களுடையது. தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தேர்தல் பணிகளை போல புதுச்சேரியிலும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
வரும் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி அதிக தொகுதிகளை கைப்பற்றி மகத்தான வெற்றி பெறும். குற்றப் பின்னணி உள்ளவர்கள் விருப்ப மனு அளித்துள்ளார்களா? என்பது குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்" என தெரிவித்தார்.