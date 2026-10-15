கொளத்தூர் வேண்டாம்னு ஸ்டாலினிடம் அப்போதே சொன்னேன் - ரகசியத்தை உடைத்த திருமாவளவன்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை தோற்கடிப்பதற்கான சதி நடைபெறுவதாகவும், வேறு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு வலியுறுத்தியதாகவும் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 6:41 PM IST
சென்னை: "கொளத்தூர் தொகுதியில் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டதாகத் தேர்தலுக்கு முன்பே தகவல் கிடைத்தது. இதுகுறித்து மு.க.ஸ்டாலினிடமும், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவிடமும் தெரிவித்திருந்தேன்" என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, சென்னை எழும்பூரில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் இன்று (அக்.15) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி., மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணியின்போது (SIR) ஏராளமான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாகக் குற்றம்சாட்டிய தலைவர்கள், ஜனநாயகத்தையும், வாக்குரிமையையும் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர்.
இந்தியா கூட்டணியில் தொடர்ந்து பயணிப்போம்
ஆர்ப்பாட்ட்த்தில். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் பேசியபோது, "இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மைக்கு அடித்தளமாக இருப்பது சார்பின்மைக் கொள்கைதான்; இந்தியாவில் பல்வேறு மொழிகள், மதங்கள், சாதிகள் மற்றும் கலாச்சாரங்கள் இருப்பதற்கும் அவை இணைந்து வாழ்வதற்கும் சார்பின்மையே அடிப்படையாக இருக்கின்றது. நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும், சமமான அரசியல் உரிமையை வழங்குவது வாக்குரிமைதான்; வாக்குரிமையைப் பாதுகாப்பது அவசியம். இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வலுவாக குரல் கொடுக்க வேண்டும்; பாஜகவை வீழ்த்தும் வரை இந்தியா கூட்டணியில் தொடர்ந்து பயணிப்போம்" என்றார்.
பதவி விலகும் வரை போராட்டம் தொடரும்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் பேசுகையில், "டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது காவல்துறை, துணை ராணுவப் படையினர் மூலம் அடக்குமுறை ஏவப்படுகிறது. அமைதியாகப் போராடுவதற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கிய பிறகும், போராட்டக்காரர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது. வழக்குகள் பதிவு செய்து அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றனர்.
தேர்தல் ஆணையம், தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பாகச் செயல்பட வேண்டிய நிலையில், ஆளுங்கட்சியின் கைப்பாவையாகச் செயல்பட்டுள்ளது. இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவியில் நீடிக்கத் தகுதியற்றவர். அவரைப் பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஒன்றிய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் குறித்து உரிய விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும். காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இந்தப் போராட்டம் பரவி வருவதாகவும், ஞானேஷ் குமார் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும்" எனவும் கூறினார்.
மு.க.ஸ்டாலினிடம் அன்றே சொன்னேன்
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் பேசியபோது, "ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாப்பது மற்றும் வாக்காளர் பட்டியலில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பது ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து டெல்லி உள்ளிட்ட நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணியின் பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தீவிரமாகப் பங்கேற்றதை நேரில் கண்டேன். இது வெறும் அரசியல் போராட்டம் அல்ல; ஜனநாயகத்தையும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் பாதுகாப்பதற்கான போராட்டம். பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஆகியோர் இணைந்து வாக்குத் திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டதாகத் தேர்தலுக்கு முன்பே தகவல் கிடைத்தது. இதுகுறித்து மு.க.ஸ்டாலினிடமும், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவிடமும் தெரிவித்திருந்தேன். மு.க.ஸ்டாலினைத் தோற்கடிப்பதற்கான சதி நடைபெறுவதாக எச்சரித்தேன். வேறு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து பரிசீலிக்குமாறும் வலியுறுத்தினேன். ஆனால், வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் மூலம் பிரச்சனைகள் சரிசெய்யப்பட்டுவிட்டதாக அப்போது தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேற்குவங்கத்தைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகளவில் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும், நாட்டையும் பாதுகாப்பதற்காகக் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் இணைந்து விசிக போராடி வருகிறது. இந்தப் போராட்டத்தில் ராகுல் காந்தி முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனநாயகத்தைக் காக்க அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் இந்தியா கூட்டணி வலுவாக உள்ளது; தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகையும், முதலமைச்சர் விஜய்யின் அரசியல் வருகையும், மாநில அரசியல் சூழலில் புதிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்; வெறுப்பு அரசியலை ஒழிக்க வேண்டும்.
இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளுக்கிடையே கொள்கை ரீதியாகவும், முடிவுகள் எடுப்பதிலும் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்; ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் தனித்த வரலாறும், அரசியல் பின்னணியும் இருக்கிறது. யார் பேசுகிறார்கள் என்பதைவிட என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதே முக்கியம்; ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் அனைவரும் இணைந்து போராட வேண்டும்" என்றார்.
ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை தவெக எதிர்க்கும்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியபோது, "வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிக்கு (SIR) எதிராகத் தங்கள் கட்சி தொடக்கத்திலிருந்தே குரல் கொடுத்து வருகிறது. பீகாரில் எஸ்ஐஆர் நடைமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டபோதே, தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதை எதிர்த்தது. வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து குறிப்பிட்ட பிரிவினரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டபோது, அதற்கு எதிராக அறிக்கைகள் வெளியிட்டு பொதுவெளியில் கருத்துகளை முன்வைத்தது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்திலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது; மூத்த வழக்கறிஞர்கள் மூலம் வாதாடி வருகிறோம். ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானதாகக் கருதப்படும் நடவடிக்கைகளை தங்கள் கட்சி தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது. மேலும், மேடையில் பங்கேற்ற கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் இணைந்து ஜனநாயக உரிமைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம்" என்றார்.
ஒன்றிய அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும்
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேசும்போது, "டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது காவல்துறை, துணை ராணுவப் படையினர் மூலம் அடக்குமுறை ஏவப்பட்டுள்ளது. போராட்டக்காரர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களுக்கு ஒன்றிய அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணியின்போது நாடு முழுவதும் கோடிக்கணக்கான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. உத்தரப் பிரதேசத்தில் 2.69 கோடி, மகாராஷ்டிரத்தில் 2.06 கோடி, கர்நாடகத்தில் 1.17 கோடி, தெலங்கானாவில் 74 லட்சம், மேற்கு வங்கத்தில் 93 லட்சம், தமிழ்நாட்டில் 97 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக ஆணையத்துக்குள்ளேயே எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்கள் நீக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் உரிய விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர். பணிகள் நடைபெற்றபோது பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றினர். தற்போது போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் பலரும் குரல் கொடுப்பதை வரவேற்கிறோம்.
ஒவ்வொரு குடிமகனும் தனது வாக்குரிமையை இழப்பது, ஜனநாயகம் பாதிக்கப்படுவதற்குச் சமம்; வாக்குரிமையை மீட்டெடுப்பதற்கும், ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் இந்தப் போராட்டம் நடைபெறுகிறது" என்றார்.