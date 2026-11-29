சென்னை வரும் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள்: ராகுல் பதிவிற்கு ’எட்டப்பன் அல்ல கட்டபொம்மன்’ என மு.க.ஸ்டாலின் பதில்
சகோதரர் ஸ்டாலின், தமிழர்களுக்கு எதிரான சக்திகளுக்கு எதிர்த்து எப்போதுமே ஒரு பாறை போல உறுதியாக நின்றிருக்கிறார் என நாடாளுமன்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 12:19 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை குறித்து திமுகவின் நிலைபாட்டை மாற்றிக்கொள்ள வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சென்னை வரும் நிலையில், வரலாறு எங்களை 'எட்டப்பன்களாக' அல்ல, 'கட்டபொம்மன்களாக' அடையாளம் காணும் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது என திமுக மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்ற மக்களவைவில் புதிய தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யவுள்ள நிலையில், அதற்கு திமுக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், திமுகவின் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ள வலியுறுத்தி, அக்கட்சியின் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை சந்திக்க இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சென்னை வருகின்றனர்.
குறிப்பாக நாடாளுமன்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, மேற்கு வங்காள முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்டவர்கள் சென்னை வருகின்றனர்.
மு.க.ஸ்டாலினை சந்திக்க சென்னை வரும் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள்
இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட ராகுல் காந்தி, ”இந்தியா கூட்டணியின் மூத்த தலைவர்களும் நானும், மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து, தொகுதி மறுவரையறை அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதாவை எதிர்க்குமாறு அவரையும், திமுகவையும் கேட்டுக்கொள்வதற்காக சென்னை செல்கிறோம்.
850 தொகுதிகளாக விரிவாக்கம் செய்வது இந்தியாவில் ஜனநாயகத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும். இது, இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த தேர்தல் வரைபடத்தையும் தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றியமைக்க பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ்-க்கு வரம்பற்ற வாய்ப்பை வழங்கும்.
சகோதரர் ஸ்டாலின், தமிழர்களுக்கு எதிரான சக்திகளுக்கு எதிர்த்து எப்போதுமே ஒரு பாறை போல உறுதியாக நின்றிருக்கிறார். தேசிய நலனுக்காகவும், தமிழக நலனுக்காகவும், அரசியலமைப்பைப் பாதுகாக்கவும், நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த மசோதாவைத் தோற்கடிக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ராகுலுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் பதில் - ”எட்டப்பன் அல்ல கட்டபொம்மன்”
ராகுல் காந்தியின் இந்த பதிவிற்கு மு.க.ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார். ராகுலின் சமூக வலைத்தளப்பதிவிற்கு பதில் பதிவிட்ட அவர். “அரசியலமைப்பைப் பாதுகாப்பதிலும், மாநிலங்களின் உரிமைகளைக் காப்பதிலும் திமுக ஆற்றிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பங்கினை அங்கீகரித்த சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
நாங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவிலும், தமிழ்நாட்டின் நலன்களையும், தமிழ் மக்களின் நலன்களையுமே முன்னுரிமையாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம்.
இந்தக் கொள்கைப் பாதையில் நாங்கள் ஒருபோதும் சமரசம் செய்துகொள்ள மாட்டோம். வரலாறு எங்களை 'எட்டப்பன்களாக' அல்ல, மாறாக 'கட்டபொம்மன்களாக' அடையாளம் காணும் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மாநில உரிமைகளைப் பறிக்கும் எந்த முடிவையும் எடுக்க மாட்டோம் - உதயநிதி
இந்த சூழலில், இன்று காலை சென்னை மெரினாவில் தனது சட்டமன்றத் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் பல்வேறு திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தொகுதி மறுவரையறை குறித்து முதன்முதலில் பேசியது திமுகதான். தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக மறுபரிசீலனை செய்வது குறித்து கட்சித் தலைவர்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்.
மாநில உரிமைகளைப் பறிக்கும் வகையில் நாங்கள் எந்த முடிவையும் எடுக்க மாட்டோம். தமிழர்களின் உரிமைகளை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம். தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாகத் தலைவர்கள் உரிய விளக்கங்களை அளித்துள்ளனர். தலைவர் என்ன முடிவெடுத்தாலும், மாநில உரிமைகளை விட்டுக்கொடுக்காமல் சரியான முடிவை எடுப்போம்" எனத் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, ”அற்ற குளத்து அறுநீர்ப் பறவைகளே! நாம் விட்டுச் சென்றது பாலைவனம் அல்ல; சோலைவனம்!” என சூசகமாக காங்கிரஸ், திமுக இடையேயான சூழலை குறிப்பிட்டு சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக டெல்லியில் நேற்று (நவ.28) இரவு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கனிமொழி, டி.ஆர். பாலு, தயாநிதி மாறன் உள்ளிட்டோர் சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
நாளை மக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீதான விவாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்திக்க இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சென்னை விரைந்திருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மட்டுமின்றி, இந்திய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.