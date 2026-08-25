பாதுகாப்பு விவகாரம்: இணைந்து செயல்பட இந்தியா - வியட்நாம் கடலோரக் காவல் படைகள் முடிவு
இரு நாடுகளின் கடற்பரப்பில் பாதுகாப்பான மற்றும் சுமுகமான சூழல் நீடித்திருக்க பரஸ்பர ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவது எனவும் இந்த சந்திப்பின்போது தீர்மானிக்கப்பட்டது.
By PTI
Published : August 25, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் கூடுதல் ஒத்துழைப்புடன் இணைந்து செயல்பட இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் கடலோரக் காவல் படைகள் முடிவு செய்துள்ளன.
இந்தியா - வியட்நாம் கடலோரக் காவல் படைகளின் 7-வது உயர்நிலைக் கூட்டம் சென்னையில் இன்று (ஆக.25) நடைபெற்றது. இதற்காக வியட்நாம் கடலோரக் காவல் படையின் துணை கமாண்டர் லுவாங் டிங் ஹங் தலைமையிலான உயர்நிலைக் குழு சென்னை வந்தது.
சென்னையில் உள்ள கடலோரக் காவல் படையின் பிராந்திய தலைமையகத்திற்கு வருகை தந்த அவர்களை, இந்திய கடலோரக் காவல் படையின் உயர்நிலைக் குழு வரவேற்றது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்திய கடலோரக் காவல் படையின் இயக்குநர் பரமேஷ் சிவமணியும், வியட்நாட் கடலோரக் காவல் படையின் துணை கமாண்டர் லுவாங் டிங் ஹங்கும் ஆலோசனை நடத்தினர்.
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நீண்டநேரம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது, இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கடலோர பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
மேலும், இரு நாட்டு கடலோரக் காவல் படைகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. முக்கியமாக, பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் இரு நாட்டு கடலோரக் காவல் படையும் இணைந்து கூடுதல் ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட முடிவு செய்யப்பட்டது.
இருநாடுகளின் கடற்பரப்பில் பாதுகாப்பான மற்றும் சுமூகமான சூழல் நீடித்திருக்க பரஸ்பர ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவது எனவும் இந்த சந்திப்பின்போது தீர்மானிக்கப்பட்டது.