மதக்கலவரங்களை தடுக்க திமுக ஆட்சியில் இருக்க வேண்டியது கட்டாயம்: பிரகாஷ்காரத்

பாஜகவுடன் இணைந்ததால் தமிழ்நாட்டு உரிமைகளுக்கு துரோகம் இழைத்த கட்சியாக அதிமுக மாறியுள்ளது என பிரகாஷ் காரத் விமர்சித்தார்.

தேர்தல் பரப்புரையில் பேசிய பிரகாஷ் காரத் பேச்சு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 12:33 PM IST

தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டில் மதக்கலவரங்கள் ஏற்படுவதை தடுக்க, திமுக ஆட்சிக்கட்டிலில் இருக்க வேண்டியது கட்டாயம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிரகாஷ் காரத் தெரிவித்தார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் கா.கருணாநிதியை ஆதரித்து, கோவில்பட்டி கிருஷ்ணன்கோவில் திடலில் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பிரகாஷ் காரத் பேசுகையில், "தமிழ்நாடு தேர்தல் என்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்தலாக அமைந்துள்ளது. கடந்த 12 ஆண்டுகால நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் மோசமான மதக் கலவரங்களும், வன்முறைகளும் நிகழ்ந்துள்ளன.

ஆனால், திமுக ஆட்சியில் இருப்பதால் தமிழ்நாட்டில் இதுபோன்று ஒரு நிகழ்வு கூட நடக்கவில்லை. திமுக உறுதியான முறையில் மதச்சார்பின்மையை இறுகப் பற்றி நிற்பதால், அதுப்போன்ற கலவரங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை.

திமுக அரசு மட்டுமல்ல. இங்குள்ள மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகளும் திமுகவுடன் இணைந்து மதவெறி சக்திகளுக்கு எதிராக வலுவான போராட்டத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. எனவேதான், இந்த தேர்தல் மிக மிக முக்கியமான தேர்தலாக பார்க்கப்படுகிறது. மதக்கலவரங்களை தடுப்பதற்கு தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் இருக்க வேண்டியது கட்டாயம்.

தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதா விவகாரத்திலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்து போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார். இதற்காக அவரை நான் பாராட்டுகிறேன். தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்தை தோற்கடிப்பதற்காக இந்தியா கூட்டணி வலுவான போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும்.

பாஜகவுடன் கைகோர்த்ததால் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்த கட்சியாக அதிமுக மாறியிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு அதிமுக என்ன செய்தது? மத்திய பாஜக அரசு செய்த மோசமான நடவடிக்கைகளை வேடிக்கை பார்த்து மௌனமாக இருந்ததை தவிர, அதிமுக வேறு என்ன செய்தது?

தமிழ் மக்களையும், தமிழ் மொழியையும் பாதுகாக்க, திமுக அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டிருக்கிறதே தவிர, அதிமுக வேறு எதையும் செய்யவில்லை.

100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை மோடி அரசு நிர்மூலமாக்கிருக்கிறது. மத்திய அரசு மனது வைத்து நிதி ஒதுக்கினால் மட்டுமே மக்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் என்ற நிலைக்கு 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதுபற்றி அதிமுக என்றைக்காவது கேள்வி கேட்டிருக்கிறதா?

திமுக தான் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியுள்ளது. மகளிர் உரிமைத்தொகை, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு காலை உணவுத் திட்டம் போன்ற திட்டங்களை திமுக அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி இருக்கிறது" என பிரகாஷ் காரத் பேசினார்.

