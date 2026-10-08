நாட்டின் காற்றாலை மின்னுற்பத்தி திறன் வலுப்பெற்றுள்ளது - மத்திய அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி பெருமிதம்
2026 செப்டம்பர் 30 வரை 59.20 ஜிகா வாட் அளவிற்கு காற்றாலை எரிசக்தி திறன் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 8, 2026 at 10:16 PM IST
சென்னை: நாட்டின் காற்றாலை மின்னுற்பத்தி திறன் வலுப்பெற்றுள்ளது என்று மத்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி பெருமிதம் தெரிவிதுதள்ளார்.
சென்னையில், 'காற்றாலை எரிசக்தி இந்தியா-2026' மாநாட்டினை, மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி இன்று தொடங்கி வைத்தார். இந்த மாநாடு அக்டோபர் 7 முதல் 9-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக எரிசக்தி துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், மத்திய மற்றும் பல்வேறு மாநில அரசுகளின் உயர் அதிகாரிகள், காற்றாலை எரிசக்தி சங்க பிரதிநிதிகள், தொழில்துறை தலைவர்கள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி பேசுகையில், நாட்டின் எரிசக்தி துறையில் பெரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. 2026-ஆம் நிதியாண்டில், இதுவரை இல்லாத அளவில் ஆண்டிற்கு 6.05 ஜிகா வாட் அளவிற்கு நிறுவப்பட்டதன், மூலம் நாட்டில் எரிசக்தி துறை வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. 2027-ம் நிதியாண்டில் காற்றாலை எரிசக்தி நிறுவும் திறனைக் கடக்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
இந்த தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி 2030-ம் ஆண்டிற்குள் 100 ஜிகா வாட் அளவிற்கு நிறுவும் திறனை எட்ட வேண்டும் என்ற நமது தேசிய இலக்கை அடைவதற்கான அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தும்.
2026 செப்டம்பர் 30 வரை 59.20 ஜிகா வாட் அளவிற்கு காற்றாலை எரிசக்தி திறன் நிறுவப்பட்டதன் மூலம் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 100 ஜிகா வாட் திறனைக் கடப்பதற்கானப் பயணத்தில் நாடு வலுவுடன் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இது காற்றாலை எரிசக்தி உற்பத்தி மற்றம் ஏற்றுமதியில் உலகளாவிய தலைமைத்துவத்திற்கான வலுவான அடித்தளமாக உள்ளது.
காற்றாலைத் துறையின் வளர்ச்சி, இந்தியாவில் மேலும் துரிதப்படுத்தப்படும். இதற்கு தேவையான வலுவான திட்டக் கட்டமைப்புகள் , ஆதரவான கொள்கை சூழல் ஆகியவை இந்தியாவில் உள்ளன. இந்த வளர்ச்சியைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, காற்றாலை எரிசக்தி வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டத்தில் தேவையான அளவை எட்டுவதற்குச் சிறந்த சூழ்நிலை உள்ளது" என்று கூறினார்.
பின்னர், தமிழக எரிசக்தி துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் பேசுகையில், "இந்தியாவின் காற்றாலை எரிசக்தி லட்சியத்தின் அளவைப் பூர்த்தி செய்ய அரசு, தொழில் துறை, கல்வித் துறை, ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச பங்குதாரர்களின் கூட்டு முயற்சிகள் அவசியமாகும். காற்றாலை எரிசக்தி மேம்பாட்டில் தமிழ்நாடு முக்கிய பங்களிப்பு செலுத்தி வருகிறது. புதிய முன்முயற்சிகளை ஊக்குவிக்க முக்கிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
இம்மாநாட்டில் 20-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.