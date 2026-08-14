80-வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டம்| சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் தீவிர பாதுகாப்பு சோதனை
பயணிகள் கொண்டு வரும் பைகள், பெட்டிகள் உள்ளிட்ட உடைமைகளை மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
Published : August 14, 2026 at 4:06 PM IST
சென்னை: நாட்டின் 80 வது சுதந்திர தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளதை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பயணிகள் அதிகம் வந்து செல்லும் முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னையின் முக்கிய ரயில் நிலையங்களான சென்னை சென்ட்ரல், எழும்பூர், தாம்பரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களிலும் சிறப்பு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில், ரயில்வே டிஎஸ்பி கவினா தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில், போலீசார் மோப்ப நாய்கள் மற்றும் வெடிபொருட்களை கண்டறியும் கருவிகளுடன் ரயில் நிலையத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் நடைமேடைகள், பயணிகள் காத்திருப்பு அறைகள், நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பயணிகள் கொண்டு வரும் பைகள், பெட்டிகள் உள்ளிட்ட உடைமைகள் மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. வெடிபொருட்கள் உள்ளிட்ட ஆபத்தான பொருட்கள் ஏதேனும் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதையும் கண்டறியும் வகையில் வெடிபொருள் கண்டறியும் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
நீண்ட நேரமாக உரிமை கோரப்படாமல் கிடக்கும் பைகள் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதுடன், ரயில் நிலையத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் நடமாடும் நபர்களையும் போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
ரயில் நிலையங்கள் மட்டுமின்றி ரயில்களிலும் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. RPF மற்றும் GRP போலீசார் இணைந்து ரயில் நிலையங்கள், ரயில்கள் மற்றும் முக்கியமான பாதுகாப்பு பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை மட்டுமின்றி, நாடு முழுவதும் பயணிகள் அதிகம் வந்து செல்லும் முக்கிய ரயில் நிலையங்களிலும் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் anti-sabotage சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
|இதையும் படிங்க: சுதந்திர தினத்தன்று அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளையும் மூட உத்தரவு
மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் சோதனை, வெடிபொருள் கண்டறியும் கருவிகள் மூலம் கண்காணிப்பு, சந்தேக நபர்கள் மற்றும் உரிமை கோரப்படாத உடைமைகள் மீது தீவிர கண்காணிப்பு என எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ரயில்களில் பயணிக்கும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், இந்த பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக ரயில்வே போலீசார் தெரிவித்தனர்.