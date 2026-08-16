சுதந்திர தினம் சும்மா தினமாக மாறிவிட்டது - சீமான் ஆதங்கம்
தமிழர்களை சுட்டுக்கொலை செய்த கர்நாடக வனத்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் பல வீரப்பன் உருவாவார்கள் என தவாக தலைவர் பண்ருட்டி வேல்முருகன் எச்சரித்துள்ளார்.
Published : August 16, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை உட்பட ஒவ்வொன்றுக்கும் போராடிக் கொண்டிருந்தால், வாழ்க்கையை போராட்டமாக தான் இருக்கும், சுதந்திர தினம் சும்மா தினமாக மாறிவிட்டது என சீமான் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
காவிரி நீர் விவகாரம், மேகதாது, மாஞ்சோலை, மேகமலை, போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பு, சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை உள்ளிட்டவை குறித்து அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. இதில், புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன், தனியரசு, திருமாறன் ஜி, பூவை ஜெகன் மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமான், "தமிழ்நாடு மக்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் களத்தில் நின்று போராடிக் கொண்டிருந்த இயக்கங்களும், தலைவர்களும், தமிழ் பேரின உரிமைகளும், அதன் பாதுகாப்பான வாழ்விற்கு அரசியல் விடுதலை ஒன்று தான் இறுதி வாய்ப்பாக உள்ளது. இந்தப் போராட்டம் பல இயக்கங்கள் இணைந்து இது பெரும் படையாக மாறும்.
மேகமலை மற்றும் மாஞ்சோலை பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதாக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு ஆண்டுகளாக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது அது எப்படி ஆக்கிரமிப்பு என்று கூற முடியும். அப்பொழுது நடவடிக்கை எடுக்காமல் தற்போது வந்து நடவடிக்கை எடுப்பது எந்த வகையில் நியாயம்? இதன் மூலம் பல்லாயிரம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்படும், அப்படி அப்புறப்படுத்தினால் அவர்கள் எங்கே செல்வார்கள்.
தொகுதி மறு வரையறை உட்பட ஒவ்வொன்றுக்கும் போராடிக் கொண்டிருந்தால், வாழ்க்கையை போராட்டமாக தான் இருக்கும். தற்போது மதுரைக்கு செல்லும் வைகை நதி நீர், கழிவுநீர் கால்வாயாக மாறி உள்ளது. சுதந்திர தினமே சும்மா தினமாக மாறிவிட்டது. மக்கள் வாழ்வாதார பிரச்சனையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என நான் அன்பாக தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து வேல்முருகன் பேசும்போது, "கர்நாடக வனப்பகுதியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 3 பேரை வனத்துறையினர் சுட்டுக்கொலை செய்து உள்ளனர். இதுகுறித்து போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது கடுமையாக தாக்கி உள்ளனர். இது கண்டனத்துக்குரியது. தமிழர்களின் உயிரை கிள்ளுகீரையாக அண்டை மாநிலங்கள் நினைக்கிறது.
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தமிழ்நாடு உயர் அதிகாரிகள் உடனடியாக கர்நாடக முதலமைச்சரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மூன்று கொலைகளுக்கும் உடனடியாக கொலை செய்த வனத்துறையின் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்து, அவர்கள் நீதியும் முன் நிறுத்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அழுத்தமான வேண்டுகோளை முன்வைக்க வேண்டும். உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணத்தை கர்நாடக அரசிடம் இருந்து பெற்று தர வேண்டும். மானை விட மனிதர்களின் உயிர் மலிவானதா? மூன்று பேரை மார்பில் சுட்டு படுகொலை செய்துள்ளனர்.
கர்நாடகா அரசு திட்டமிட்டு படுகொலை செய்துள்ளது; இச்சம்பவம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் உடனடியாக வாய் திறக்க வேண்டும். அரசு கள்ள மவுனம் சதிக்கிறது. தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டதற்கு இதுவரை தமிழ்நாடு அரசு கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை. இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க விட்டால் தமிழ்நாட்டில் நுழையும் கர்நாடக வனத்துறை வாகனங்களை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம். மூன்று தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் பல வீரப்பன்கள் உருவாவார்கள்" என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.