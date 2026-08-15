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உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் கொண்டாடப்பட்ட சுதந்திர தின விழா

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தோடு சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் தொடங்கியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 8:06 PM IST

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சென்னை: உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் முதலில் பாடப்பட்டது.

தமிழகத்தில் நடைபெற்று அரசு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என அண்மையில் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதனிடையே, சுதந்திர தின விழாவின் போது, தேசியக் கொடியை ஏற்றுவதற்கு முன்பு வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட வேண்டும் என்றும், கொடி ஏற்றிய பின் தேசிய கீதம் பாடப்பட வேண்டும் எனவும் உயர் நீதிமன்ற பதிவுத்துறை சார்பில் நேற்று சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டது.

இது பெரும் சர்ச்சையான நிலையில், நேற்று மாலை புதிய சுற்றறிக்கையை சென்னை உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் தீப்தி அறிவுநிதி வெளியிட்டார்.

அதில், சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டத்தில் மாநில பாடலான தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் என்றும், அதன் பின்னர் வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட்டு, தேசியக்கொடி ஏற்றப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இறுதியாக தேசிய கீதம் பாடப்படும் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

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அதன்படி, இன்று காலை 10 மணிக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மாநில பாடலான தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் தொடங்கியது.

தொடர்ந்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் சிஐஎஸ்எஃப் படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், சென்னை மாநகர காவல் துறை ஆணையர் ஏ.அமல்ராஜ் , அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன், மாநில தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், சென்னை நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கத் தலைவர் ஆர்.சி. பால் கனகராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

TAGGED:

உயர்நீதிமன்றம்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
சுதந்திர தினம்
MADRAS HIGHCOURT

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