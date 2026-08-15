80-வது சுதந்திர தின விழா: முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் இருந்து விருது பெற்றவர்கள் யார் யார்?
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக மிக சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கான தமிழ்நாடு அரசின் விருதுகளில் சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கான விருது கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் குமாருக்கு வழங்கப்பட்டது.
Published : August 15, 2026 at 5:36 PM IST
சென்னை: 80ஆவது சுதந்திர தின விழாவில் தமிழ்நாடு அரசின் தகைசால் தமிழர் விருது, டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல்கலாம் விருது, கல்பனா சாவ்லா விருது, முதலமைச்சரின் நல்லாளுமை விருது உள்ளிட்டவை யார் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம்.
இந்திய நாட்டின் 80-ஆவது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி, சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டை கொத்தளத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முதன்முறையாக தேசியக் கொடி ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு, சிறப்புரையாற்றினார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக சுதந்திர தின விழாவில் தமிழ்நாடு அரசினால் வழங்கப்படும் தகைசால் தமிழர் விருது, டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல்கலாம் விருது, கல்பனா சாவ்லா விருது, முதலமைச்சரின் நல் ஆளுமை விருதுகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக மிகச் சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கான விருதுகள், மகளிர் நலத்திற்கான சிறந்த சேவைக்காகத் தொண்டாற்றியவர்களுக்கான விருது, சிறந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான முதலமைச்சர் விருதுகள், முதலமைச்சரின் மாநில இளைஞர் விருதுகள் ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி கெளரவித்தார்.
இந்தாண்டுக்கான விருதுகள் யார் யாருக்கு வழங்கப்பட்டன?
இந்தாண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் தகைசால் தமிழர் விருது காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் எம்.கிருஷ்ணசாமிக்கு வழங்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் பெரும் பங்காற்றியமைக்காக இவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. இவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவராகவும், நாடாளுமன்ற எம்.பியாகவும் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து, டாக்டர். ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் விருது, மருத்துவர் வி. மோகனுக்கு வழங்கப்பட்டது. சர்க்கரை நோயியல் துறையின் சிறப்பு நிபுணராக உள்ள இவர், 10,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக நீரிழிவு நோய்க்கான சிகிச்சை மற்றும் மருத்துகளை வழங்கி, சமூக பங்களிப்பில் பன்முகத்தன்மையுடன் செயலாற்றி வருகிறார்.
துணிவு மற்றும் சாகசச் செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த நெளஷீன் பானு சந்த் என்பவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. உலகிலேயே மிக உயரமான எவரெஸ்ட் சிகரத்தை இரண்டு முறை தொட்டு சாதனைப் படைத்த முதல் இந்தியப் பெண் என்ற பெருமையை இவர் பெற்றுள்ளார்.
முதலமைச்சரின் நல்லாளுமை விருது
அதனைத்தொடர்ந்து, முதலமைச்சரின் நல்லாளுமை விருதுகளை முதலமைச்சர் விஜய், நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு, சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பொது மேலாளர் சதீஷ் பிரபு மற்றும் கோயம்புத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் மருத்துவர் எம். கீதாஞ்சலி ஆகியவர்களுக்கு வழங்கினார்.
குழந்தை பருவத்தில் காணப்படும் வளர்ச்சி குன்றலைக் கண்டறிந்து, அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வு செய்து, ஒங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் மூலம் உரிய தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டமைக்காக நீலகிரி மாவட்ட் ஆட்சியர் லட்சுமிக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.
அதே போன்று, மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட தூய்மைப் பணிச் சேவைகளுக்காக சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பொது மேலாளர் சதீஷ் பிரபுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.
மருத்துவர் எம். கீதாஞ்சலிக்கு எடை குறைந்த செயற்கை உறுப்புகளைத் தயாரித்தமைக்காக இந்த விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக மிக சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கான விருது
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக மிக சிறந்த சேவை புரிந்தோருக்கான தமிழ்நாடு அரசின் விருதுகளில் சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கான விருது கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் குமாருக்கும், சிறந்த மருத்துவருக்கான விருது சென்னை அரசு புனர்வாழ்வு மருத்துவமனை மருத்துவர் ப. திருநாவுக்கரசுக்கும், சிறந்த நிறுவனத்திற்கான விருது விழுப்புரம் சிருஷ்டி பவுண்சேசனுக்கு வழங்கப்பட்டது.
மேலும், சிறந்த சமூகப் பணியாளர் விருது திருவண்ணாமலை பா. மணிமாறனுக்கும், அதிக அளவில் பணியமர்த்திய சிறந்த நிறுவனத்திற்கான விருது திருப்பூர் எஸ்.சி.எம் கார்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. அதே போன்று, சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கான விருது மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கு வழங்கப்பட்டது.
சமூக நலத்திற்கான மற்றும் சிறந்த சேவைக்கான சிறப்பாகத் தொண்டாற்றியவர்களுக்கான விருது
மகளிர் நலனுக்காக பணியாற்றிய சிறந்த தொண்டு நிறுவனமாக ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த அட்சயம் டிரஸ்ட் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. அதே போன்று, சிறந்த சேவகர் விருது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரை சேர்ந்த ராதா என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: சுதந்திர தினம் 2026: பொதுவாழ்வில் சமரசம் இருக்கக் கூடாது - விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் உரை
சிறந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான முதலமைச்சர் விருதுகள்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் சிறந்த மண்டலத்திற்கான விருதில் முதல் பரிசு 6வது மண்டலத்திற்கும் மற்றும் இரண்டாம் பரிசு 2வது மண்டலத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.
சிறந்த மாநகராட்சிக்கான முதல் பரிசு கோயம்புத்தூருக்கும், இரண்டாம் பரிசு தஞ்சாவூருக்கு வழங்கப்பட்டது. சிறந்த நகராட்சிக்கான முதல் பரிசு தேனி போடிநாயக்கனூர், இரண்டாம் பரிசு திருவண்ணாமலி ஆரணி, மூன்றாம் பரிசு விழுப்புரத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
சிறந்த பேரூராட்சிக்கான முதல் பரிசு தஞ்சாவூர் திருவிடைமருதூர், இரண்டாம் பரிசு கன்னியாகுமரி கருங்கல், மூன்றாம் பரிசு கோயம்புத்தூர் செட்டிப்பாளையம் ஆகிய பேரூராட்சிக்கு வழங்கப்பட்டது.
முதலமைச்சரின் மாநில இளைஞர் விருதுகள்
ஆண்கள் பிரிவில் திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இம்மானுவேல் நெல்சன் ஏசா, தூத்துக்குடியை சேர்ந்த சரவணகுமார் மற்றும் சேலத்தை சேர்ந்த நிர்மல் கதிர்வேல் ஆகியவர்களுக்கு முதலமைச்சரின் மாநில இளைஞர் விருது வழங்கப்பட்டது.
பெண்கள் பிரிவில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி மகாதேவனுக்கும், மதுரையை சேர்ந்த சிந்தா என்பவருக்கும் வழங்கப்பட்டது.
விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியை முடிவடைந்த பின்னர், ஆளுநர் நுழைவாயில் முகப்பில் 10 மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இனிப்புகளை வழங்கினார். அதனைத்தொடர்ந்து, ராணுவ காவலர்கள் மற்றும் விருது பெற்றவர்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு விழாவை நிறைவு செய்தார்.
15 காவலர்களுக்கு பதக்கம்
புலன் விசாரணைப் பணியில் மிகச் சிறப்பாகப் பணியாற்றியதை அங்கீகரிக்கும் வகையிலும், பணியில் ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் பணிபுரிந்ததை பாராட்டும் வகையிலும் 10 காவலர்களுக்கும், பொதுமக்களின் சேவையில் தன்னலம் கருதாமல் சிறப்பாக செயலாற்றிய 5 காவலர்களுக்கும் சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு பதக்கங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
காவலர்களின் பட்டியல்
- சி. ஜெயஸ்ரீ, காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் - திருவள்ளூர்
- நா. தமிழரசி, காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் - திருவள்ளூர்
- கொ. அழகுராஜ், காவல் ஆய்வாளர் - கோவை மாநகரம்
- ந. தனுசியா, காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் - திருச்சி
- சே. லதா, காவல் ஆய்வாளர் - கோவை மாநகரம்
- வி. கோமதி, காவல்துறை உதவி தலைவர் - சென்னை
- மா. சித்ரா, காவல் ஆய்வாளர் - பெரம்பலூர்
- ரா. வினதா, காவல் ஆய்வாளர் - விழுப்புரம்
- கோ. மகாலட்சுமி, காவல் ஆய்வாளர் - சிவகங்கை
- ச. விஜயகுமார், காவல் துணை ஆணையர் -திருநெல்வேலி
- வி. சசி மோகன், காவல்துறை துணைத்தலைவர் - திண்டுக்கல் சரகம்
- தெ. சண்முக பிரியா, காவல் கண்காணிப்பாளர் - சென்னை மேற்கு சரகம்
- சி.எம்.ஆர். மணிமொழியன், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் - தனிப்பிரிவு குற்றப்புலானாய்த்துறை, சென்னை
- க. மதன் மோகன், காவல் ஆய்வாளர் - மாநில காவல் தலைமை கட்டுப்பாட்டு அறை, சென்னை
- மு. ரவிக்குமார், தலைமை காவலர் - கருர்