10,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை; அப்துல் கலாம் விருது வழங்கிய தமிழ்நாடு அரசு - யார் இந்த மருத்துவர்?
சர்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சி, மருத்துவச் சேவை, கிராமப்புற மருத்துவச் சேவை மற்றும் தொண்டு மருத்துவப் பணிகளில் சிறப்பான பங்களிப்புகளை ஆற்றியதற்காக டாக்டர் வி.மோகனுக்கு டாக்டர். ஏ.பி.ஜே.. அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது.
Published : August 15, 2026 at 1:11 PM IST
சென்னை: சுதந்திர தின விழாவில் டாக்டர். ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் விருதை சர்க்கரை நோயியல் துறையின் சிறப்பு நிபுணர் மருத்துவர் வி. மோகனுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.
இந்திய நாட்டின் 80-ஆவது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி, சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டை கொத்தளத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முதன்முறையாக தேசியக் கொடி ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத்தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு, சிறப்புரையாற்றினார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக சுதந்திர தின விழாவில் தமிழ்நாடு அரசினால் வழங்கப்படும் விருதுகள் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார். அதன்படி, இந்தாண்டுக்கான தகைசால் தமிழர் விருது காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் எம். கிருஷ்ணசாமிக்கும், டாக்டர். ஆ.பெ.ஜெ. அப்துல் கலாம் விருது, சர்க்கரை நோயியல் துறையின் சிறப்பு நிபுணர் மருத்துவர் வி. மோகனுக்கும், துணிவு மற்றும் சாகசச் செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த நெளஷீன் பானு சந்த் என்பவருக்கும் வழங்கப்பட்டது.
டாக்டர். ஆ.பெ.ஜெ. அப்துல் கலாம் விருது அறிவிக்கப்பட்ட நிபுணர் மருத்துவர் வி. மோகனால் இன்று விழாவிற்கு வரமுடியாத காரணத்தினால், அவரின் மகள் சஞ்சனா முதலமைச்சரிடம் இருந்து விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் விருது பெற்ற மருத்துவர் யார்?
சர்க்கரை நோயியல் துறையின் சிறப்பு நிபுணர் மருத்துவரான டாக்டர் வி. மோகன், மோகன் நீரிழிவு சிறப்பு மையத்தின் தலைவர் ஆவார். சர்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சி, மருத்துவச் சேவை, கிராமப்புற மருத்துவச் சேவை மற்றும் தொண்டு மருத்துவப் பணிகளில் சிறப்பான பங்களிப்புகளை ஆற்றியதற்காகவும், குறிப்பாக ஏழை மற்றும் ஆதரவற்ற நோயாளிகளுக்கு இலவச மருத்துவச் சிகிச்சை வழங்கி வருவதற்காகவும் இவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற சர்க்கரை நோயியல் நிபுணரும், சர்க்கரை நோய் மருத்துவத் துறையில் முன்னோடியுமான டாக்டர் வி. மோகன், ஆராய்ச்சி, மருத்துவச் சேவை, தொண்டு, கிராமப்புற மருத்துவச் சேவை மற்றும் மருத்துவக் கல்வி ஆகிய துறைகளில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறப்பான சேவையாற்றி வருகிறார்.
சென்னையில் செயல்படும் நான்கு இலவச சர்க்கரை நோய் மருத்துவமனைகள் மூலம் 10,000க்கும் மேற்பட்ட ஏழை மற்றும் ஆதரவற்ற சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச மருத்துவச் சிகிச்சை மற்றும் மருத்துகளை வழங்கி வருகிறார். இதில் 600க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளும் அடங்குவர்.
சூனாம்பேட்டில் இந்தியாவின் முதல் கிராமப்புர சர்க்கரை நோய் மையத்தை நிறுவி, 42 கிராங்களை உள்ளடக்க், 65,000க்கும் மேற்பட்ட கிராமப்புற மக்களுக்கு சர்க்கரை நோய் பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவச் சேவைகளை வழங்கியுள்ளார்.
மேலு, 8 மாநிலங்களில் சுமார் 4,000 இலவச சர்க்கரை நோய் மருத்துவ முகாம்கலை நடத்தி, 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு பயனித்துள்ளார். சென்னையில் 14,000க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு இலவச சர்க்கரை நோய் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை வழங்கியுள்ளார்.
சர்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சியில் சிறப்பான பங்களிப்பை ஆற்றி, 1,890க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள், 2/56 லட்சட்த்திற்கும் மேற்பட்ட மேற்கோள்கள், 176 H-Index மற்றும் 1,233 i-10 Index ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளார். இவரது முன்னோடியான ஆராய்ச்சிகளில் ஆசிய இந்திய உடலியல் தன்மை (Asian Indian Phenotype). FCPD-க்கான "மோகன் அளவுகோல்கள்", பிறவியிலேயே ஏற்படும் சர்க்கரை நோய் (Neonatal Diabetes). மரபணு சார்ந்த சர்க்கரை நோய் (Monogenic Diabetes), MODY மற்றும் இந்திய சர்க்கரை நோய் இடர் மதிப்பெண் (IDRS) ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை.
சர்க்கரை நோயைத் தடுப்பது மற்றும் மேலாண்மை செய்வதற்காக MODY Calculator, EpiNu மென்பொருள், Food Atlas of India, Canwin இயந்திரம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான சர்க்கரை நோய் விழித்திரை நோய் பகுப்பாய்வு மென்பொருள் உள்ளிட்ட புதுமையான கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியுள்ளார்.
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டாக்டர் மோகனின் சர்க்கரை நோய் சிறப்பு மருத்துவ மையத்தை நிறுவியுள்ளார். தற்போது இது 8 மாநிலங்களில் 32 நகரங்களில் 52 கிளைகளுடன் செயல்பட்டு, சுமார் 7 இலட்சம் நோயாளிகளுக்கு பயனளித்து வருகிறது. மேலும், சர்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சி, கல்வி மற்றும் பொது சுகாதாரத்திற்கான உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாக விளங்கும் மெட்ராஸ் சர்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையையும் (MDRF) நிறுவியுள்ளார்.
டாக்டர் மோகனின் சர்க்கரை நோய் கல்வி அகாடமி மூலம் மருத்துவத் திறன் மேம்பாட்டுப் பணிகளை வலுப்படுத்தி, 3,000க்கும் மேற்பட்ட சமூக மருத்துவ நிபுணர்கள், 18,828 மருத்துவர்கள், 25,000 சர்க்கரை நோய் கல்வியாளர்கள், 300 செவிலியர்கள், 500 சமூக சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மற்றும் 1,000 ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல் பயிற்சி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளார்.
இந்திய அரசு, இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR), உயிரித் தொழில்நுட்பத் துறை (DBT), அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை (DST), அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மன்றம் (CSIR), உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO), சர்வதேச சர்க்கரை நோய் கூட்டமைப்பு (IDF) மற்றும் அமெரிக்க சர்க்கரை நோய் சங்கம் (ADA) ஆகியவற்றின் குழுக்களில் பணியாற்றி. தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் சர்க்கரை நோய் கொள்கை, ஆராய்ச்சி மற்றும் பொது சுகாதாரத்திற்கு பங்களித்துள்ளார்.
பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற மருத்துவர்
தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் பல்வேறு சிறப்புமிக்க விருதுகள் மற்றும் அங்கீகாரங்களை இவர் பெற்றுள்ளார். இவரின் பங்களிப்பை பாராட்டி, 2012ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது அளித்து கெளரவித்தது.
மேலும், பி.சி. ராய் விருது, டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் நூற்றாண்டு விருது, டாக்டர் ஹேரல்ட் ரிஃப்கின் சிறப்புமிக்க சர்வதேச சர்க்கரை நோய் சேவை விருது (2018), டாக்டர் கெல்லி வெஸ்ட் சிறப்பான தொற்றுநோயியல் சாதனைக்கான விருது (2024), ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் எடின்பரோவின் ஃபெலோஷிப், டீக்கின் பல்கலைக்கழகத்தின் கௌரவ முனைவர் பட்டம் மற்றும் EASD சர்க்கரை நோய் உலகளாவிய தாக்க விருது (2025) ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளார்.