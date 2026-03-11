ETV Bharat / state

சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய நீண்ட வரிசையில் காத்துக் கிடந்த வாடிக்கையாளர்கள்

உணவகங்களை சார்ந்திருக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலையிழக்கும் சூழல் ஏற்படுவதால் மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து எரிவாயு பிரச்சனைக்கு தீர்வுக் காண வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய காத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 11, 2026 at 4:43 PM IST

Published : March 11, 2026 at 4:43 PM IST

சென்னை: கியாஸ் விற்பனை நிலையத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் வாடிக்கையாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சிலிண்டருக்கு முன்பதிவு செய்தனர்.

ஈரான் மீது போர் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் ஹார்முஸ் நீரிணை முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ளதால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்என்ஜி எரிவாயு விநியோகம் முழுவதுமாகத் தடைப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. குறிப்பாக, வணிக பயன்பாட்டிற்கான கியாஸ் சிலிண்டர் விநியோகம் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளதால் உணவகங்களில் உணவுப் பட்டியல் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சில உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் உணவுடன் கூடிய தங்கும் விடுதிகளில் சப்பாத்தி, தோசை, டீ, காஃபி கிடையாது எனவும், குருமா, சாம்பாருக்கு பதில் சட்னி மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு விடுதி உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. தொழில் நகரமான சென்னையில் பெரும்பாலான உணவகங்கள் மற்றும் சாலையோரக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் தொழிலாளர்கள், பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த காய்கறிகளை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் காய்கறிகளின் விலை வீழ்ச்சி அடையும் என்றும் விவசாயிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் எல்பிஜி கியாஸ் விநியோகிக்கும் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் ஏஜென்சிகள் பொதுமக்களின் தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்காததால் ஏஜென்சிகள் கிளைகளுக்கு சென்று சிலிண்டருக்கு முன்பதிவுச் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இண்டேன், பாரத் உள்ளிட்ட எண்ணெய் நிறுவன கிளைகளில் பொதுமக்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

அந்த வகையில், சென்னை அடையாறில் உள்ள இண்டேன் கியாஸ் விற்பனை அலுவலகத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். இதில் சிலர், காலி கியாஸ் சிலிண்டர்களுடன் குவிந்தனர். எனினும், கியாஸ் நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டர்கள் உடனடியாகக் கிடைக்காததால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.

வணிக சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு நீடிக்கும்பட்சத்தில் தமிழ்நாட்டில் நாளை முதல் 80% உணவகங்கள் மற்றும் டீ கடைகள் இயங்காது என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உணவகங்களை சார்ந்திருக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலையிழக்கும் சூழலும் ஏற்படும் என்பதால் மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து எரிவாயு பிரச்சனைக்கு தீர்வுக் காண வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

