ETV Bharat / state

குரூப் 4 தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு 'குட் நியூஸ்' சொன்ன TNPSC; 2026-ல் தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதிகளும் அறிவிப்பு

ஆண்டு திட்ட அறிக்கையின் படி, 2026-ம் ஆண்டு முடிவதற்குள் அனைத்து வகை தேர்வுகளும் ஒரு முறை நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்கும் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு - கோப்புப்படம்
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 8:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: குரூப் 4 பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை மீண்டும் அதிகரித்து தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக, டிஎன்பிஎஸ்சி என அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு- குரூப் IV பணிகளில் தற்போது 645 காலிப்பணியிடங்கள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதனையடுத்து குரூப் 4 மொத்த காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 5,307 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர், வனக்காப்பாளர் மற்றும் வனக்காவலர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளுக்கான 3935 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு குரூப் 4 பணிகளுக்கான அறிவிக்கை தேர்வாணையத்தால் 25.4.2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. கூடுதலாக 727 காலிப்பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டது. தற்போது, மேலும் 645 காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பு இன்று (3.12.2025) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அறிவிக்கப்பட்ட மொத்த காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 5,307 ஆக உயர்ந்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு - IV (குரூப் 4)-ல் அடங்கிய பதவிகளுக்கான கொள்குறிவகை (OMR) தேர்வு 12.07.2025 அன்று நடைபெற்றது. இந்த தேர்வினை மாநிலம் முழுவதும், 11 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 19 விண்ணப்பதாரர்கள் எழுதினர். இவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகளும் இணையத்தில் வெளியிடப்பட்டன. மேலும், தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்புப் பணிகள் அடுத்த வாரம் தொடங்க உள்ளது.

2026-ம் ஆண்டுக்கான திட்டம் வெளியீடு

இதனிடையே, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் 2026-க்கான ஆண்டுத் திட்டம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட மற்றொரு செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

தேர்வாணைய வரலாற்றில் முதன்முறையாக தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது ஆண்டாக (2024, 2025 மற்றும் 2026) ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தேர்வு தொகுதி I, II, II A, மற்றும் IV பணிகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வுகள் அறிவிப்பு தேதி மற்றும் தேர்வு நடைபெறும் தேதி ஆகியவை தொடர்பான அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வரிசை

எண்

தேர்வு பெயர்அறிவிப்பு தேதிதேர்வு தேதி
1தொழில்நுட்ப தேர்வு20.05.202603.08.2026
2குரூப் 1 23.06.202606.09.2026
3குரூப்-2, 2ஏ 11.08.202625.10.2026
4குரூப் 406.10.202620.12.2026

ஆண்டு திட்ட அறிக்கையின் படி, 2026-ம் ஆண்டு முடிவதற்குள் அனைத்து வகை தேர்வுகளும் ஒரு முறை நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்கும் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

TNPSC
GROUP 4

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.