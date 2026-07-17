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தமிழகத்தில் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிராக வன்முறை: மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே

பெண்கள் இடஒதுக்கீடு, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்களுக்கு திமுக ஆதரவை கோருவோம் என மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்தார்.

மத்திய இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே முதல்வருடன் சந்திப்பு
மத்திய இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே முதல்வருடன் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 7:02 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகையில் மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராம்தாஸ் அத்வாலே, "இந்தியாவில் இடஒதுக்கீட்டு முறை பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதால், 140 கோடி மக்களும் இன்றளவும் பலனடைந்து வருகிறார்கள். ஜன்-தன் வங்கிக் கணக்குத் திட்டம், முதியோர் உதவித்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு மத்திய அரசுத் திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது மூலம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயனடைந்து வருகிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டில் 95 கொலைகள், 2025-இல் 85 கொலைகள், 2026-இல் இதுவரை 46 கொலைகள் பதிவாகியுள்ளது. மேலும், இந்த ஆண்டில் மட்டும் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிராக 1,700-க்கும் மேற்பட்ட வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளது" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் கலப்புத் திருமணங்கள் அதிகரித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க முன்னேற்றமாகும். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 8,352 கலப்புத் திருமணங்கள் நடைபெற்றுள்ளது. இதுஒரு நல்ல தொடக்கமாக இருக்கிறது. பட்டியலின மக்களின் முன்னேற்றம் குறித்து முதலமைச்சருடன் விரைவில் ஆலோசிக்க உள்ளேன்.

பாராளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டு வரப்படும். இந்த முறை அவை நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. கடந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாட்டால் மசோதாக்கள் நிறைவேறவில்லை. ஆனால், இந்த முறை அதற்கான வாய்ப்பில்லை.

தமிழகத்தில் திமுக–காங்கிரஸ் இடையே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது. மேற்குவங்கத்தில் திரிணாமூல் காங்கிரஸைச் சேர்ந்த சில எம்.பி.க்கள் பாஜகவுக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர். இதனால், இந்த முறை மசோதாக்கள் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கை அதிகம் உள்ளது. பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்களுக்கு ஆதரவு கோரி திமுகவுடன் பாஜக பேச்சுவார்த்தை நடத்தும். திமுக ஆதரவு அல்லது மசோதாவை புறக்கணிக்கலாம்" என்றார்.

தவெக அரசு தொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விஜய்க்கு தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காதபோது, அதிமுக கூட்டணியின் ஆதரவை நாடுவார் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், சிறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் அவர் ஆட்சி அமைத்துள்ளார். தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான திட்டங்களை செயல்படுத்த மத்திய அரசு தயாராக இருக்கிறோம்.தமிழகத்தில் அதிமுக தற்போது பலவீனமான நிலையில் உள்ளது. அடுத்த தேர்தலில் அனைத்து கூட்டணி கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து வலுவாக போட்டியிடுவோம்" என்றார்.

ஆணவக் கொலைகள் தொடர்பாக பேசிய அவர், "சாதி ஆணவக் கொலைகளைத் தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு தனிச்சட்டம் கொண்டு வர முயற்சிப்பது வரவேற்கத்தக்கது. அதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை மத்திய அரசு வழங்கும். ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் பெயரை சமூக நீதித்துறையாக மாற்றிய தமிழக அரசின் முடிவு வரவேற்கத்தக்கது" என்றார்.

இதன் பிறகு தலைமைச் செயலகம் வந்த மத்திய இணை அமைச்சர் ராமதாஸ் அத்வாலே தமிழக முதல்வரை சந்தித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

RAMDAS ATHAWALE
ராம்தாஸ் அத்வாலே
பட்டியலின மக்கள்
VIOLENCE AGAINST SCHEDULED CASTE

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