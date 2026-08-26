உப்பள தொழிலாளர்களுக்கான மழைக்கால நிவாரணம் உயர்வு: பட்டாசு வெடித்து தொழிலாளர்கள் கொண்டாட்டம்
முடங்கி கிடக்கும் உப்பள தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தை முறையாக செயல்படுத்தி உப்பள தொழிலாளர்களுக்கான நலத்திட்டங்களை முறையாக செயல்படுத்தவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : August 26, 2026 at 9:35 PM IST
தூத்துக்குடி: மழைக்கால நிவாரண தொகையை ரூ. 5 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.7 ஆயிரமாக தமிழக அரசு உயர்த்தியதை பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு வழங்கியும் உப்பள தொழிலாளர்கள் கொண்டாடினர்.
இந்தியாவில் குஜராத்திற்கு அடுத்தபடியாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தான் அதிக அளவில் உப்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இங்கு உப்பு உற்பத்தியில் 80 சதவீதம் பெண் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், உப்பள தொழிலாளர்களுக்கு மழைக்கால நிவாரணமாக ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அதை ரூ. 1,000 ஆக உயர்த்தி வழங்க வேண்டுமென உப்பள தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
உப்பள தொழிலாளர்களின் இந்த கோரிக்கையை ஏற்ற தமிழ்நாடு அரசு, மழைக்கால நிவாரண தொகை ரூ. 5 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ. 7 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என சட்டமன்றத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா அறிவித்தார்.
இதனால் மகிழ்ச்சியுற்ற உப்பள தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்தனர். அத்துடன், தூத்துக்குடி முடுக்கு காடு பகுதியில் உள்ள உப்பள தொழிலாளர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு வழங்கியும் கொண்டாடினர்.
மேலும், அனைத்து உப்பள தொழிலாளர்களுக்கும் பணம் கிடைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி இருவரும் உப்பள தொழிலாளியாக இருக்கும்பட்சத்தில், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தான் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்ற அரசாணையை ரத்து செய்து, இருவருக்கும் பணம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றே உப்பள தொழிலாளர்கள் தற்போது கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அத்துடன், முடங்கி கிடக்கும் உப்பள தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தை முறையாக செயல்படுத்தி உப்பள தொழிலாளர்களுக்கான நலத்திட்டங்களை முறையாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.