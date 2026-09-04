காவல் உதவி ஆய்வாளர் தேர்வு குறித்து மானியக் கோரிக்கை அறிக்கையில் தவறான தகவல்? - போட்டித் தேர்வர்கள் அதிர்ச்சி
எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகளே வெளியாகாத நிலையில், இரண்டாம் கட்ட உடல் தகுதித் தேர்வு நடத்தப்பட்டதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது முற்றிலும் தவறான தகவல் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 3:31 PM IST
சென்னை: காவல் உதவி ஆய்வாளர் தேர்வு குறித்து மானியக் கோரிக்கை அறிக்கையில் தவறான தகவல் இடம்பெற்றுள்ளதாக போட்டித் தேர்வர்கள் அதிர்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் தமிழ்நாடு காவல்துறை மானிய கோரிக்கை கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதில், “தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் 1,352 (தாலுகா மற்றும் ஆயுதப்படை) சார்பு ஆய்வாளர் பணிக்கான முதன்மை எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் தமிழ்மொழி தகுதித் தேர்வுகளை நடத்தியது.
இரண்டாம் கட்டத் தேர்வுகளான சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தல், உடற்கூறு அளத்தல், உடல் உறுதித் தேர்வு மற்றும் உடற்திறன் போட்டிகள் 1:5 விகிதத்தில் நடத்தப்பட்டு, இரண்டாம் கட்ட தேர்வு முடிவுகள் தேர்வு வாரியத்தால் விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது. இவ்வாரியம், 2,854 இரண்டாம் நிலை காவலர்கள், 180 இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர்கள் மற்றும் 631 தீயணைப்பாளர் என மொத்தம் 3,665 பணியிடங்களுக்கு 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான பொதுத் தேர்வினை நடத்தி, அதன் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
மேலும், இரண்டாம் கட்டத் தேர்வுகளான சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்தல், உடற்கூறு அளத்தல், உடல் உறுதித் தேர்வு மற்றும் உடற்திறன் போட்டிகள் ஆகியவை 1:5 விகிதத்தில் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், இறுதி தற்காலிகத் தேர்வுப் பட்டியல் வெளியிடப்படவுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மானியக் கோரிக்கை அறிக்கையில் தவறான தகவல்
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNUSRB) நடத்திய காவல் உதவி ஆய்வாளர் (SI) தேர்வு தொடர்பான காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை அறிக்கையில், தவறான தகவல் இடம்பெற்றுள்ளதாக போட்டித் தேர்வர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்த பெயர் வெளியிட விரும்பாத போட்டி தேர்வர் ஒருவர், “கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், 1,352 நேரடி காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டது.
இதையடுத்து, எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான அறிவிப்பு கடந்த ஜனவரி 27-ஆம் தேதி TNUSRB இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அதில் ஏற்பட்ட மென்பொருள் கோளாறு காரணமாக எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள் சீரமைக்கப்பட்டு மீண்டும் வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படாமல் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகிறது.
இதனிடையே, ஐந்து ஆண்டுகள் பணி நிறைவு செய்த துறை சார்ந்த காவலர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில், தமிழ் வழிக் கல்வி பயின்றவர்களுக்கான சிறப்பு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு ஏப்ரல் மாதம் விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி இறுதி விசாரணை நடைபெற்றது. இதனால் மேலும் எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னரே, 1:5 என்ற விகிதத்தில் சுமார் 6,750 தேர்வர்கள் அடுத்த கட்டமான உடல்தகுதித் தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட வேண்டும்.
எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படவில்லை
ஆனால், இதுவரை எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகளே வெளியிடப்படவில்லை. இந்நிலையில், முதலமைச்சரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காவல்துறை தொடர்பான மானியக் கோரிக்கை அறிக்கையின் 258-ஆம் பக்கத்தில், இரண்டாம் கட்ட உடல்தகுதித் தேர்வு நடத்தப்பட்டுவிட்டது அதற்கான முடிவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகளே வெளியாகாத நிலையில், இரண்டாம் கட்ட உடல்தகுதித் தேர்வு நடத்தப்பட்டதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது முற்றிலும் தவறான தகவல். எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகளுக்காகப் பல மாதங்களாகக் காத்திருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான போட்டித் தேர்வு மாணவர்களிடையே, மானியக் கோரிக்கை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தத் தவறான தகவல் குழப்பத்தையும், மனஉளைச்சலையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் உடனடியாக உரிய விளக்கத்தை அளித்து, சரியான தகவலுடன் மறு அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும். மேலும், சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மானியக் கோரிக்கை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள தவறான தகவலை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்குவதற்கு சபாநாயகர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.