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லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைக்கு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியே காரணம் - கே.என்.நேரு

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் என்னை அழைத்து சோதனைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியதாக கே.என.நேரு குறிப்பிட்டார்.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு பேட்டி
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 6:14 PM IST

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திருச்சி: அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி தில்லை நகரில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு வீட்டில் காலை முதலே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வந்தனர். திருச்சி, சென்னை உள்ளிட்ட 19-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது. திருச்சி தில்லை நகரில் நடைபெற்ற சோதனை மதியம் 3 மணி அளவில் நிறைவடைந்தது.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கே.என்.நேரு, “லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் காலை 8 மணிக்கு எங்கள் வீட்டிற்கு வந்தார்கள். டெண்டரில் தவறு நடந்துள்ளது, அது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சோதனை நடத்த வேண்டும் என கூறினார்கள். சோதனை நடத்திக் கொள்ளுங்கள் என நானும் தெரிவித்தேன்.

திருச்சி மற்றும் சென்னையில் எனது சகோதரர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் சோதனை நடைபெற்றது. எந்த விதமான ஆதாரங்களும் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. அலுவலகத்தில் இருந்த கோப்பு ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டனர். அதில் எனது சகோதரர் வரவு செலவு கணக்கு எழுதி வைத்திருந்தார், அதை எடுத்து சென்றுள்ளனர். என்னிடம் கையெழுத்து பெற்றுக் கொண்டனர்.

என் மீது மற்றும் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் நபர்கள் உள்ளிட்ட 12 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். காலை 8 மணியிலிருந்து 3 மணி வரை எங்கள் வீட்டில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. சோதனைக்கு முழு ஒத்துழைப்பை கொடுத்தோம். டெண்டர் விஷயமாக நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை.

அமலாக்கத்துறையில் ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. தொடர்ந்து, புதிதாக ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக எந்த ஆதாரமும் அவர்கள் கைப்பற்றவில்லை. தொடர்ந்து அவர்களின் சோதனைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம். பழைய வழக்கு குறித்து எந்த விசாரணையும் நடத்தவில்லை. நாங்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. நீதிமன்றம் சென்று நிரபராதி என நிரூபிப்போம்.

அரசாங்கமும், காவல்துறையும் எப்போது வேண்டுமானாலும் சோதனை நடத்தலாம். ஆளுங்கட்சியாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள், எதிர்கட்சியாக நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம். அரசியல் நோக்கத்தோடு அச்சுறுத்தல் செய்யலாம் என்ற நோக்கில் இந்த சோதனை நடந்ததாக பார்க்கிறேன். உறுதியாக அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக பார்க்கிறேன்.

சட்டமன்றத்தில் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி பேசியுள்ளோம். தவெக அரசு பொறுப்பேற்று தமிழ்நாட்டில் கடந்த 110 நாட்களில் நடந்த விஷயங்கள் பற்றி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சட்டமன்றத்தில் பேசினார். அதற்கு விளக்கம் கொடுப்பதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். என் வீட்டில் இதனுடன் சேர்த்து மூன்றாவது முறையாக சோதனை நடைபெறுகிறது. முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் என்னை அழைத்து சோதனைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என கூறினார்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

முன்னாள் அமைச்சர் கே என் நேரு
FORMER MINISTER KN NEHRU
INCOME TAX RAID
POLITICAL VENDETTA
FORMER MINISTER KN NEHRU TO PRESS

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