செந்தில் பாலாஜி ஆதரவாளரின் வீடுகளில் ஐடி ரெய்டு; முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக தகவல்
அங்கு துப்பாக்கி ஏந்தி கர்நாடகவைச் சேர்ந்த போலீஸார் பாதுகாப்பு பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டனர்.
Published : April 18, 2026 at 10:57 PM IST
கரூர்: செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வருமான வரித்துறையினரின் அதிரடி சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்களை அதிகாரிகள் கைப்பற்றியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மேலும், இதற்கான பிரச்சாரம் வரும் ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி மாலையுடன் நிறைவடைய உள்ளது. எனவே முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் செய்து மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.
தமிழக தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள பரபரப்பான சூழலில், கரூரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் 15 குழுக்களாக பிரிந்து, கோவை தெற்கு திமுக வேட்பாளரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜி-யின் ஆதரவாளர்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் திடீர் சோதனையை மேற்கொண்டனர். மொத்தம் 7 இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
நேற்று (ஏப்ரல் 17) காலை 11 மணியளவில் தொடங்கிய இந்த சோதனையானது, இன்று அதிகாலை 1.30 மணி வரை என சுமார் 14 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்றது. கரூர் செங்குந்தபுரம் மூன்றாவது வீதியில் அமைந்துள்ள அரசு ஒப்பந்ததாரரும், செந்தில் பாலாஜி-யின் தீவிர ஆதரவாளருமான எம்சிஎஸ் சங்கர் ஆனந்த் அலுவலகத்தை சோதனையிட சென்ற வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள், அங்கு அலுவலகம் பூட்டப்பட்டிருந்ததால் சுமார் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக காத்திருந்து, பின்னர், பூட்டைத் திறந்து சோதனைச் செய்தனர்.
அங்கு துப்பாக்கி ஏந்தி கர்நாடகவைச் சேர்ந்த போலீஸார் பாதுகாப்பு பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டனர். எம்சிஎஸ் சங்கர் ஆனந்த்-இன் இரண்டு அலுவலகங்கள் மற்றும் பழனியப்பா நகரில் உள்ள அவரது வீடு என மூன்று இடங்களில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
இதுதவிர, கரூர்-கோவை சாலையில் உள்ள சக்தி மெஸ் மற்றும் அதன் உரிமையாளருக்குச் சொந்தமான கோதை நகர் வீடு, கொங்கு மெஸ் அலுவலகம் மற்றும் அதன் உரிமையாளர் சுப்பிரமணிக்குச் சொந்தமான ராயனூர் வீடு என மொத்தம் ஏழு இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தினர்.
இந்த சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் சிலவற்றை வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த முறை 2021 ஆம் ஆண்டு, செந்தில் பாலாஜி, கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளராக போட்டியிட்டபோது, இதேபோன்று அவரின் ஆதரவாளர்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி கரூரில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் செந்தில் பாலாஜி-யின் ஆதரவாளர் தியாகராஜன் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்திச் சென்றனர். இந்நிலையில் தான் தற்போது மீண்டும் அவரின் ஆதரவாளர்களுக்கு சொந்தமான 7 இடங்களில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர்.
14 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் முக்கிய பண பரிவார்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்களை அதிகாரிகள் கைப்பற்றி சென்றிருப்பதாக வெளியாகியிருக்கும் தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள நான்கு தொகுதிகளிலும் செந்தில் பாலாஜியின் விசுவாசிகள் வேட்பாளராக நிற்பதால், பணம் பட்டுவாடா பரிசுப் பொருட்கள் விநியோகம் உள்ளிட்ட புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதன் அடிப்படையிலேயே இந்த சோதனை நடைபெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.