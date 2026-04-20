உதயநிதி ஸ்டாலின் சொத்து விவகாரம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் வருமான வரித்துறை அறிக்கை தாக்கல்
உதயநிதியின் வருமான வரி கணக்கு விவரங்கள் மட்டுமே தங்கள் வசம் இருப்பதாகவும், மேலும் ஆதாரங்களை சேகரிக்க கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் வருமான வரித்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : April 20, 2026 at 10:24 PM IST
சென்னை: தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்து விவரங்கள் தொடர்பான இடைக்கால அறிக்கையை வருமான வரித்துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்துள்ள வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்து விவரங்களுக்கும், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது தாக்கல் செய்த சொத்து விவரங்களுக்கும் முரண்பாடுகள் உள்ளதாக கூறி சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி வாக்காளரான குமாரவேல் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "கடந்த 2020ஆம் ஆண்டுக்கு முன் ரூ.2 கோடி ரூபாய் வருமானம் இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தற்போது ரூ.10.98 கோடி வருமானம் உள்ளதாக குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். வருமானம் மற்றும் சொத்து அதிகரித்ததாக கூறுவது குறித்து உரிய விளக்கங்கள் தெரிவிக்கப்படவில்லை. எனவே இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வருமானவரித் துறைக்கும், கார்ப்பரேட் விவகாரத் துறைக்கும் உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் வருமான வரித்துறை தரப்பில் இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், உதயநிதியின் வருமான வரி கணக்கு விவரங்கள் மட்டுமே தங்கள் வசம் இருப்பதாகவும், மேலும் ஆதாரங்களை சேகரிக்க கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, வருமான வரித்துறைக்கு 4 வாரங்கள் அவகாசம் வழங்கிய நீதிபதிகள் விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.