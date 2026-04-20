செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் ரெய்டு? வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம்
செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித் துறை சோதனை நடத்தப்பட்டதாக வெளியான செய்திக்கு, தமிழக காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
Published : April 20, 2026 at 1:47 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் சோதனை எதுவும் நடத்தவில்லை என வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சூழலில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிய நிலையில், தேசிய தலைவர்களும் தமிழ்நாட்டில் முகாமிட்டுள்ளனர்.
இது போன்ற சூழலில், ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக்கு சொந்தமான இடங்களில் ஐடி ரெய்டு நடப்பதாகத் தகவல் வெளியானது. குறிப்பாக, ஸ்ரீபெரும்புதூர் மணிமங்கலத்தில் உள்ள அவரது வீடு மற்றும் கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள வீட்டில் இன்று காலை முதல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதாகவும், அதில் பணமோ, ஆவணங்களோ கைப்பற்றப்படவில்லை என்று தகவல் கூறுகின்றன.
இது குறித்து செல்வப்பெருந்தகை அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக, ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ள சூழலில், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை என்ற போர்வையில் என்னை ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்குள் சட்டவிரோதமாக சிறை பிடித்தனர். அதன் மூலம் நான் பொதுமக்களைச் சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. என்னை அரசியல் பணிகளை மேற்கொள்ளவிடாமல் தடுக்கின்றனர்” என குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், “தேர்தல் நடக்கவுள்ள முக்கிய நேரத்தில், இந்த நடவடிக்கை திட்டமிட்ட செயல். மத்திய அமைப்புகளை அரசியல் அழுத்தக் கருவியாக பயன்படுத்தி, எதிர்க்கட்சிகளின் குரலை ஒடுக்க நினைக்கும் இந்த செயலை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். ஜனநாயகக் குரல்களை முடக்க நினைக்கும் இதுபோன்ற முயற்சிகளை உறுதியாக எதிர்த்து நிற்பேன்” என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தப்பட்டதாக வெளியான செய்திக்கு, தமிழக காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
குறிப்பாக, மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில், “செல்வப்பெருந்தகையின் பரப்புரையை முடக்க நினைக்கும் சதிக்குக் கடும் கண்டனம். இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு என்பதை மறந்து, தேர்தல் பிரசாரம் முடிவடைய இன்னும் 48 மணி நேரம் கூட இல்லாத நிலையில், எதிர்க்கட்சியினரை முடக்க, தோல்வி பயத்தில் ஒன்றிய பாஜக அரசு செய்து கொண்டிருக்கும் அட்டூழியத்திற்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள்” என பதிவிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் வருமான வரித் துறை தரப்பிலிருந்து விளக்கம் ஒன்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தொடர்புடைய இடங்களில், எந்தவிதமான சோதனையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனவும், அவர் வீடு இருக்கும் பகுதிக்கு சென்று வேறு இடத்திற்கு சென்று விட்டதாகவும், தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ராகுல் காந்தியின் பிரச்சாரத்தில் செல்லவிடாமல் தடுத்ததாகக் கூறப்படுவதும் உண்மையல்ல என்று வருமான வரித்துறை விளக்கமளித்துள்ளது.
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள சூழலில், கடந்த சில நாட்களாகவே சென்னையில் உள்ள முக்கிய தொழிலதிபர்கள், தனியார் நிறுவன உரிமையாளர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால், இது குறித்து முழுமையான தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
இந்த நிலையில், தனது இல்லத்தில் சோதனை நடப்பதாக செல்வப்பெருந்தகை வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கு, வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.