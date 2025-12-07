வட மாநிலங்களுக்கு ஏலக்காய் அனுப்பிய விவகாரம்: திமுக கவுன்சிலர் வீட்டில் தொடரும் ஐ.டி. சோதனை
பல வருடங்களாக ஏலக்காய் மூட்டைகளை உரிய ஆவணங்களின்றி ரயில் மூலம் வடமாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வந்தது வருமான வரித்துறை சோதனையில் தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : December 7, 2025 at 2:44 PM IST
தேனி: வட மாநிலங்களுக்கு உரிய ஆணவங்கள் இன்றி ஏலக்காய் அனுப்பிய விவகாரத்தில் போடிநாயக்கனூரில் திமுக மாநில செயற்குழு உறுப்பினருக்கு சொந்தமான வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள், அமலாக்கத்துறை மற்றும் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் இரண்டாவது நாளாக சோதனையை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் நகராட்சி நகர் மன்ற தலைவராக இருப்பவர் ராஜராஜேஸ்வரி. இவருடைய கணவர் சங்கர், திமுக மாநில செயற்குழு உறுப்பினராகவும், போடி 29 வது வார்டு கவுன்சிலராகவும் உள்ளார். இவர் தமிழக - கேரள பகுதிகளில் ஏலக்காய் கொள்முதல் செய்து வெளிமாநிலங்களுக்கு வர்த்தகம் செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், சங்கர் மற்றும் அவருடைய மகன் லோகேஷ் இருவரும், கடந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பாக 300 டன் ஏலக்காயை போடியிலிருந்து ரயில் மூலம் சென்னைக்கு கொண்டுசென்று, அங்கிருந்து வட மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைத்ததாககூறப்படுகிறது. அனுப்பப்பட்ட ஏலக்காய் மூட்டைகள், முறையான ஆவணங்களின்றி சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அந்த நேரத்தில் ரயிலில் வரும் பொருட்களை வருமான வரித்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது, ஆவணங்கள் இல்லாமல் ஏலக்காய் மூட்டைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டதை கண்டறிந்துள்ளனர். மேலும், இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில், சங்கர் பல வருடங்களாக இதுபோன்று ஆவணங்கள் இல்லாமல் ஏலக்காய் மூட்டைகளை வட மாநிலங்களுக்கு ரயில் மூலம் ஏற்றுமதி செய்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பாக சங்கர் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்ற வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், அவரை விசாரணைக்கு வருமாறு சம்மன் அளித்தனர். ஆனால், சங்கரும், அவரது குடும்பத்தினரும் தலைமறைவாகி விட்டனர்.
இதனால் நேற்று முதல் (டிச.6) சங்கருக்கு சொந்தமான வீடு, ஏலக்காய் குடோன், கேரளாவில் உள்ள கடை மற்றும் அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர், ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் மற்றும் வருமானவரித்துறையினர் தொடர்ந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நேற்று மாலை தொடங்கிய சோதனை இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்றது வருகிறது.
சங்கர் - ராஜராஜேஸ்வரி தம்பதி, அவருடைய மகன் லோகேஷ் மூவரும் விசாரணைக்கு வந்து ஆஜராகும் வரை சோதனை தொடரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் போடி பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.