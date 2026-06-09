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தலைமைச் செயலகம் பகுதியில் நச்சுப்புகை பரவிய விவகாரம்- மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பதில் அளிக்க உத்தரவு

துறைமுகத்தில் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள சல்பர் அதிக வெப்பம் காரணமாக வேதியியல் மாற்றம் அடைந்து வெண்புகையாக பரவியதாக துறைமுகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தலைமைச் செயலகம் பகுதியில் 2-ஆம் தேதி பரவிய நச்சுப்புகை - கோப்புப்படம்
தலைமைச் செயலகம் பகுதியில் 2-ஆம் தேதி பரவிய நச்சுப்புகை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 4:44 PM IST

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சென்னை: சென்னை துறைமுகத்தில் கடந்த வாரம் ரசாயன வாயுக்கசிவு ஏற்பட்டு தலைமை செயலகம் பகுதியில் காற்று மாசடைந்தது குறித்து, தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சென்னை துறைமுகம், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் விளக்கம் அளிக்க தென்மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை காமராஜர் சாலை மற்றும் தலைமைச் செயலகத்திற்கு எதிரே உள்ள பகுதியில் கடந்த 2-ஆம் தேதி மதியம், திடீரென வெள்ளை நிற புகைமூட்டம் உருவானது. அடர்த்தியாக பரவிய இந்த புகை மூட்டத்தால், சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் சுற்றளவு பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் மூச்சுத் திணறல், கண் எரிச்சல், தொண்டை எரிச்சல், குமட்டல், வாந்தி போன்ற பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகினர்.

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இந்தப் புகை எங்கிருந்து வெளியானது? என்பது குறித்து காவல் துறையினர் மற்றும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, தலைமைச் செயலகம் எதிரே உள்ள சென்னை துறைமுக வளாகத்தில் இருந்து இந்த புகை வெளியானது தெரிய வந்தது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், துறைமுக வளாகத்தில் கையாளப்பட்ட சல்பர், அதிக வெப்பம் காரணமாக வேதிவினை ஏற்பட்டு புகை மற்றும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயுவை உருவாக்கியதாக தகவல் வெளியானது.

தகவல் கிடைத்தவுடன் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று, சல்பர் மீது தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து நிலைமையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதையடுத்து, சல்பர் கையாளும் பகுதியில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டனவா?அல்லது பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் காரணமாக இந்த வேதிவினை ஏற்பட்டதா? என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். சம்பவத்தை தொடர்ந்து 10-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் அப்பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

வெண்புகை பரவியதால், தலைமை செயலகம், ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆகிய பகுதிகளில் காற்று மாசடைந்து பொதுமக்கள் மற்றும் சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகளுக்கு இருமல், கண் எரிச்சல் மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளால் பாதிக்கப்பட்டனர். சுமார் ஒரு மணி நேரப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு வாயு கசிவு முழுமையாகச் சரி செய்யப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் குறித்து துறைமுகம் தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட விளக்கத்தில், துறைமுகத்தில் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள சல்பர் அதிக வெப்பம் காரணமாக வேதியியல் மாற்றம் அடைந்து வெண்புகையாக பரவியது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

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இது தொடர்பாக நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் அடிப்படையில் தென்மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாயம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதித் துறை உறுப்பினர் புஷ்பா சத்தியநாராயணா, தொழில்நுட்ப உறுப்பினர் பிரசாந்த் கர்ஹவா ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு, வாயுக்கசிவு ஏற்பட்டு தலைமை செயலகத்தில் காற்று மாசடைந்தது குறித்து, தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சென்னை துறைமுகம், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD
CHENNAI DISTRICT COLLECTOR
CHENNAI PORT
NGT ORDER TO TNPCB ON POLLUTION

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