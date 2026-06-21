மாதவிடாய் மாணவியை வெளியே நிற்க வைத்த சம்பவம் - ஆசிரியர்களை இடமாற்றம் செய்ய முடிவு
மாணவியின் வகுப்பாசிரியர் வேண்டுமென்றே தங்கள் மகளுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக மாணவியின் பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 21, 2026 at 6:58 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளியில் 11 வயது மாணவியை மாதவிடாய் நேரத்தில் வெளியில் நிற்க வைத்த சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர், தலைமை ஆசிரியரை வேறு பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக சென்னை மாநகராட்சி கல்வி அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி பள்ளியில் 11 வயது மாணவி படித்து வருகிறார். மதிய உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு வகுப்பு எடுக்க வந்த ஆசிரியர், அந்த மாணவிக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டதன் காரணமாக துர்நாற்றம் வீசுவதாக கூறி அந்த மாணவியை வகுப்பறைக்கு வெளியே நிற்குமாறு கூறியதாக தெரிகிறது.
அந்த மாணவி பள்ளி முடியும் வரை சுமார் 4 மணி நேரம் வகுப்பறைக்கு வெளியே நிற்க வைக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் மனமுடைந்த மாணவி மாதவிடாயுடன் பள்ளி முடியும் வரை வெளியே நின்றுவிட்டு, வீட்டுக்குச் சென்று தனது பெற்றோரிடம் கூறி அழுததாக தெரிகிறது. இதுதொடர்பாக, மாணவியின் தந்தை காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.
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இந்த சம்பவம் குறித்து, மாநகராட்சி கல்வித்துறை அதிகாரியிடம் கேட்டபோது, "கோபாலபுரத்தில் உள்ள சென்னையில் படிக்கும் அந்த மாணவி மாதவிடாய் காரணமாக அடிக்கடி கழிவறைக்குச் சென்று வந்துள்ளார். அதனை கண்ட ஆசிரியை மாணவியின் தோழியை அழைத்து அவருக்கு உதவிடுமாறு கூறியுள்ளார். அவரும் உதவி செய்துள்ளார். ஆனால், அந்த பள்ளியில் மாணவர்களும் படிக்கின்றனர். எனவே, மாணவி வகுப்பிற்குள் வர மறுத்து வெளியிலேயே இருந்தார். மேலும் மாணவியின் குடும்பத்தினரை ஆசிரியை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டுள்ளார். ஆனால் மாணவியின் பெற்றோர், பள்ளி முடிந்த பிறகு வந்து அவரை அழைத்துச் சென்றனர்.
ஆனால், மாணவியை வெளியே நிற்க வைக்கவில்லை என்றும், மாற்று இருக்கைக்குச் செல்லுமாறு கூறியபோது அவரே வெளியே சென்று விட்டதாகவும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியரிடம் விசாரணை நடத்தி உள்ளோம். அதன் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்றம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், ஆசிரியர் வேண்டுமென்றே தங்கள் மகளுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக மாணவியின் பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர்.