சிவகங்கை அருகே மாணவர்களை குப்பை அள்ள வைத்த விவகாரம் – ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி அலுவலர் கண்டிப்பு
ஆசிரியர்களாகிய நாம் அரசு சலுகைகளையும் சம்பளத்தையும் பெறுகிறோம். பள்ளிக்கு தேவையெனில் தனியாக வேலையாட்களை வைத்து தானே வேலைகளை செய்ய வேண்டும்? என்று ஆசிரியர்களை நோக்கி கல்வி அலுவலர் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
Published : June 17, 2026 at 3:10 PM IST
சிவகங்கை: சிங்கம்புணரி அருகே அரசுப் பள்ளியில் குப்பைகள் மற்றும் ஆவணங்களை எரித்து, அவற்றை மாணவர்களை வைத்து அள்ள வைத்த விவகாரத்தில், சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர்களை நேரில் சென்று மாவட்ட கல்வி அலுவலர் கண்டித்தார்.
சிங்கம்புணரியை அடுத்த வேட்டையன்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் 273 மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த பள்ளியில் நீண்ட நாட்களாகப் பூட்டப்பட்டுக் கிடந்த ஒரு அறையில் பழைய புத்தகங்கள், ஆசிரியர் வருகைப் பதிவேடுகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட வேண்டிய காலணிகள் உள்ளிட்டவை குவிந்து கிடந்துள்ளன.
அந்தப் பழைய பொருட்களை மாணவர்களைக் கொண்டு ஆசிரியர்கள் அப்புறப்படுத்தியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. மேலும், மழையில் நனைந்த சில முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் பள்ளி வளாகத்திலேயே எரிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியது.
இது தொடர்பான செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, தேவகோட்டை கல்வி மாவட்ட அலுவலர் செந்தில்குமார், அந்த பள்ளிக்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார். புத்தகங்கள் எரிக்கப்பட்ட இடம் மற்றும் குப்பைகள் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளைப் பார்வையிட்ட அவர், ஆவணங்களையும் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களிடம் கல்வி அலுவலர் செந்தில்குமார் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தினார். அப்போது தந்தையை இழந்த மாணவர் ஒருவர் ஏழ்மை நிலையில் பள்ளிக்கு வருவதை கேட்டு கல்வி அலுவலர் செந்தில்குமார் உணர்ச்சிவசப்பட்டார். பின்னர், பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியரை அழைத்து கடுமையான வார்த்தைகளால் அவர் கண்டித்தார்.
"மாணவர்கள் பள்ளிக்கு படிக்க வருகிறார்களா? இல்லை வேலை செய்ய வருகிறார்களா? மாணவர்கள் குப்பையை அள்ளுவதை பார்க்கும் பெற்றோரின் மனநிலை எப்படி இருக்கும்? ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பல குழந்தைகள் அரசுப் பள்ளிகளை நம்பி வருகிறார்கள். அவர்களை நல்ல நிலைக்குக் கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு ஆசிரியர்களாகிய நமக்கு உள்ளது.
அதை விடுத்து மாணவர்களிடம் வேலை வாங்குவது எப்படி சரியாகும்? ஆசிரியர்களாகிய நாம் அரசு சலுகைகளையும் சம்பளத்தையும் பெறுகிறோம். பள்ளிக்கு தேவையெனில் தனியாக வேலையாட்களை வைத்து தானே செய்ய வேண்டும்?" என்று ஆசிரியர்களை நோக்கி அவர் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
மேலும், மாணவர்களைத் தவறான முறையில் வேலைக்கு உட்படுத்தியது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும், இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய ஆசிரியர்கள் மீது துறைரீதியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செந்தில்குமார் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.