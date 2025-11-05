தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 40% அதிகரிப்பு: காங்கிரஸ் நிர்வாகி அதிர்ச்சி தகவல்
விமான நிலையம் போன்ற பாதுகாப்பான இடங்களில் மாணவிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்க கூடாது, இது மாநிலத்தின் பாதுகாப்பை அவசர நிலையில் பலப்படுத்த வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்துவதாக கிரிஷ் சோடங்கர் கூறியுள்ளார்.
Published : November 5, 2025 at 10:00 AM IST
சென்னை: கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் (2019 முதல் 2021 வரை) மட்டும் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச் சம்பவங்கள் 40 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் கூறியுள்ளார்.
கோவை விமான நிலையம் அருகே ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த 19 வயது கல்லூரி மாணவியை 3 பேர் கொண்ட கும்பல் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. பல அரசியல் தலைவர்களும் இந்த சம்பவத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் இந்த சம்பவம் குறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கருத்து ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார்.
அதில், “கோயம்புத்தூர் சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாகப்பட்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மாணவி உடல் மற்றும் மனரீதியாக மீண்டு வர பிரார்த்தனை செய்கிறேன்.
ஒரு மாநிலத்தின் அரசாங்கம், காவல்துறை மற்றும் சமூகம் எப்போதும் பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். அதனை இந்த சம்பவம் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. விமான நிலையம் பகுதி ஒரு பாதுகாப்பான மண்டலமாக கருதப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் இதுபோன்ற சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்க கூடாது.
இந்த சம்பவம் மாநிலத்தின் பாதுகாப்பு அம்சத்தை மேலும் பலப்படுத்த வலியுறுத்துகிறது. தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 2019 இல் 5,934ஆக இருந்த நிலையில் 2021இல் 8,501 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதாவது இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்சம்பவங்கள் 40 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த எண்கள் வெறும் புள்ளிவிவரங்கள் அல்ல; அவை மாநிலத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த வழக்கிற்கு விரைவில் சட்டப்படி தண்டனை வாங்கி தர வேண்டும். காவல்துறையின் முழு பொறுப்புணர்வையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். சட்டம் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்க ஒரு முழுநேர DGP- ஐ நியமிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்ணும் பொது இடங்களிலும் பாதுகாப்பாக உணரும் சூழலை உருவாக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்ணுடைய பாதுகாப்பு, கண்ணியம் மற்றும் உரிமையை உறுதி செய்ய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி எப்போதும் உடனிருக்கும்" என்று கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
சம்பவத்தின் பின்னணி
கோவை பீளமேடு அருகே சர்வதேச விமான நிலையத்தின் பின்புறம், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.2) இரவு சுமார் 10.30 மணியளவில் கல்லூரி மாணவி ஒருவர் தனது ஆண் நண்பருடன் கார் ஒன்றில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். ஆள் அரவமற்ற அந்த சாலையில் திடீரென கார் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூவர், காரில் இருந்தவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் அது கைகலப்பாக மாற, அந்த மூவரும் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தி மற்றும் இரும்பு கம்பியால் காரின் கண்ணாடிகளை அடித்து உடைத்து சேதப்படுத்தினர்.
அத்துடன் காரில் இருந்த ஆண் நண்பர் கீழே இறங்கியபோது, அவரது தலை மற்றும் கையில் அந்த 3 பேரும் கத்தியால் தாக்கியுள்ளனர். ரத்த வெள்ளத்தில் அவர் சரிந்ததை அடுத்து, காரில் இருந்த பெண்ணை இழுத்துச் சென்று, அருகிலிருந்த புதர் பகுதியில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக மூவரை சுட்டுப் பிடித்து, போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதலமைச்சர் ஒரு மாத காலத்திற்குள் இந்த வழக்கை முடிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார். தொடர்ந்து போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.