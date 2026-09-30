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6 மாசமா ரேஷன் வாங்கலயா; நாளை முதல் குடும்ப அட்டைகள் முடக்கம் - என்ன செய்வது?

குடும்ப அட்டை தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டு, பின்னர் பயனாளியின் தகுதி சரிபார்க்கப்பட்டு இறுதி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 3:07 PM IST

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சென்னை: நாடு முழுவதும் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பாட்டில் உள்ள குடும்ப அட்டைகளின் தரவுகளை மத்திய அரசு மறுசீரமைத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தொடர்ந்து 6 மாதங்களாக ரேஷன் பொருட்களை வாங்காத சுமார் 1.58 கோடி பயனாளிகளின் குடும்ப அட்டைகள் நாளை அக்டோபர் 1 முதல் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை குடும்ப அட்டைகளை நிரந்தரமாக ரத்து செய்வதற்கானது அல்ல. நீண்ட காலமாக ரேஷன் பொருட்களைப் பெறாத அட்டைகள் முதற்கட்டமாக தற்காலிகமாக செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டு, அதில் இடம்பெற்றுள்ள பயனாளிகளின் தகுதி பின்னர் சரிபார்க்கப்பட உள்ளது.

என்ன செய்வது?

தற்காலிகமாக முடக்கப்படும் குடும்ப அட்டைகளில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள், தங்களது தகுதியை உறுதி செய்வதற்காக 3 மாதங்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் பயனர் விவரங்கள் (e-KYC) சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகள் முடிக்க வேண்டும்.

சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் பயனாளிகள் தகுதியானவர்கள் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டால், தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்ட குடும்ப அட்டை மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும். அதன் பின்னர், வழக்கம்போல் ரேஷன் கடைகளில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்களைப் பெற முடியும்.

தற்காலிக முடக்கம்

எனவே, 6 மாதங்களாக ரேஷன் பொருட்களை வாங்கவில்லை என்பதற்காக மட்டும் குடும்ப அட்டை உடனடியாக நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படாது. முதலில், குடும்ப அட்டை தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டு, பின்னர் பயனாளியின் தகுதி சரிபார்க்கப்பட்டு இறுதி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

பொது விநியோகத் திட்டத்தின் தரவுத்தளத்தில், பயன்பாட்டில் இல்லாத அல்லது தற்போதைய நிலவரத்துக்கு பொருந்தாத குடும்ப அட்டை விவரங்கள் தொடர்ந்து இடம்பெறுகிறதா என்பதை கண்டறிவதே இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கமாக கூறப்படுகிறது.

முறைகேடுகள் தடுக்கப்படும்

குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள ஒருவர் உயிரிழந்திருந்தாலும், குடும்பம் வேறு இடத்துக்கு இடம்பெயர்ந்திருந்தாலும் அல்லது தகுதியற்ற ஒருவர் தொடர்ந்து பயனாளியாக இருந்தாலும், அந்த விவரங்கள் அரசின் தரவுகளில் தொடர வாய்ப்பு உள்ளது.

இதுபோன்ற தகவல்களை அடையாளம் கண்டு தரவுகளைப் புதுப்பிப்பதன் மூலம் பொது விநியோகத் திட்டத்தில் ஏற்படும் முறைகேடுகள் மற்றும் தேவையற்ற உணவு தானிய ஒதுக்கீட்டை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.

தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் சுமார் 20.4 கோடி குடும்ப அட்டைகள் உள்ளன. அவற்றின் மூலம் தகுதியான குடும்பங்களுக்கு மானிய விலையில் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மாநில அரசுகளின் பொது விநியோக அமைப்புகள் மூலம் ரேஷன் கடைகளில் உணவுப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

பொது விநியோகத் திட்டம்

நாடு முழுவதும் சுமார் 80.6 கோடி பேர் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வருகின்றனர். இத்தகைய பெரிய அளவிலான திட்டத்தில் தகுதியான பயனாளிகளின் விவரங்களைத் துல்லியமாகப் பராமரிக்கவும், காலாவதியான அல்லது பொருந்தாத பதிவுகளை நீக்கவும் தரவுகள் அவ்வப்போது சரிபார்க்கப்படுகின்றன.

குடும்ப அட்டை விவரங்களை சரிபார்ப்பதில் e-KYC முக்கிய நடைமுறையாக உள்ளது. ஆதார் இணைப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் பதிவுகள் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப முறைகளும் பொது விநியோகத் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

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மத்திய உணவுத் துறை வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஜூலை 30, 2026 நிலவரப்படி நாடு முழுவதும் குடும்ப அட்டைகளுக்கான இ-கேஒய்சி பணிகள் 90.64 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. ஒரே பயனாளியின் விவரங்கள் பல இடங்களில் இடம்பெறுகிறதா என்பதைக் கண்டறிதல் மற்றும் குடும்ப அட்டைகளுடன் கைபேசி எண்களை இணைத்தல் உள்ளிட்ட நடைமுறைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதன் தொடர்ச்சியாக, நீண்ட காலமாக பொது விநியோகத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்தாத பயனாளிகளின் குடும்ப அட்டைகள் முதலில் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டு, பின்னர், e-KYC மற்றும் தேவையான சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் அவர்களின் தகுதி உறுதி செய்யப்பட உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாட்டில் ரேஷன்கடை பணியாளர் சங்க நிர்வாகி ஒருவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "6 மாதங்களாக பொருட்கள் வாங்காத பயனாளிகளின் குடும்ப அட்டை தற்காலிக முடக்கம் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் எந்த சுற்றறிக்கையும் வரவில்லை" என தெரிவித்தார்.

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