சரத்குமார் பிறந்த நாள் விழா: ஒரே மேடையில் சீமான், நயினார் நாகேந்திரன்
இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு சீமான் எங்களுடன் ஒரே மேடையில் தோன்றியிருந்தால் நிலைமை வேறுமாதிரி இருந்திருக்கும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 11:48 AM IST
திருநெல்வேலி: சரத்குமாரின் பிறந்தநாள் விழாவில் ஒரே மேடையில் நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் ஒன்றாக இருந்தது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
நடிகரும் பாஜக நிர்வாகியுமான சரத்குமாரின் பிறந்தநாள் விழா திருநெல்வேலி மாவட்டம் சீதப்பற்பநல்லூர் பகுதியில் உள்ள அகில இந்திய ரசிகர் மன்றத்தில் நேற்று (ஜூலை 25) நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில், சரத்குமாருடன் சேர்ந்து, தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், கொங்கு இளைஞர் பேரவை தலைவர் தனியரசு, அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் கட்சியின் நிர்வாகி கதிரவன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த விழாவில் பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், “சிலர் எடுத்த எடுப்பிலேயே முதலமைச்சராகி விடுகிறார்கள். முதலமைச்சராகும் அனைத்து தகுதியும் சரத்குமாருக்கு உள்ளது. இப்போது கலி காலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் யாரை எங்கு வைக்க வேண்டுமோ அங்கு வைக்காமல் விட்டுவிடுவார்கள்.
இந்த மேடையில் சீமான் உட்பட பலர் இருக்கிறார்கள். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு இப்படி இருந்திருந்தால் நிலைமை வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும். காங்கிரஸ் கட்சியினர் தற்போது கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது. இளைஞர்களின் நலனை பாதுகாப்பதற்காக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகி உள்ளார். சரத்குமார் ஒரு தேசிய கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். தேசிய அளவிலான பதவிகள் நிச்சயமாக அவரைத் தேடி வரும்” என்று பேசியுள்ளார்.
இவரைத் தொடர்ந்து பேசிய நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், “தமிழ்நாட்டில் ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், ஒரு கட்சியை சேர்ந்த ஒருவர், மற்றொரு கட்சியில் உள்ள ஒருவரிடம் உறவினராக இருந்தாலும் கூட பேசக்கூடாது என்பதுதான். நாதக மற்றும் பாஜகவுடனான அரசியல் நிலைப்பாடுகள், கொள்கை கோட்பாடுகள் எல்லாம் வேறாக இருக்கலாம். ஆனால், நாங்கள் அனைவரும் ஒரு தாயின் பிள்ளைகள் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. தற்போது பாஜகவின் மாநில தலைவராக உள்ள நயினார் நாகேந்திரன் முன்பு அதிமுகவில் இருந்தார். அதேபோல், சரத்குமார் திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அதிமுகவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர், சமத்துவ மக்கள் கட்சி ஆகியவற்றில் இருந்து தற்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருக்கிறார்.
பொதுவாகவே இன்று சரி என்று படுவது நாளை தவறு என்று தோன்றும், நாளை தவறு என்று படுவது அடுத்து சரி என்று மாறும். இதுதான் பகுத்தறிவு. தன்னுடைய உடலை சரியாக பேணுவதில் நாம் அனைவரும் சரத்குமாரை ரோல்மாடலாக கொள்ள வேண்டும்.
இந்தியாவிலேயே மிகவும் பிசியான மனிதர் சரத்குமார்தான். பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் சரத்குமாருக்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்திருந்தார். அப்போது நான் சரத்குமாரிடம் இந்த வயதில் ஐஸ்வர்யாராய் தேவையா என்று நகைச்சுவையாக கேட்டேன்.
நாட்டில் அரசியல் வேண்டாம் என்று விலகி நிற்பது வானமே இல்லாத உலகில் வாழ போகிறேன் என்பதற்கு ஒப்பானது. அறிவியல், புவியியல், உயிரியல், வேதியியல் போன்று வாழ்வியல் என்ற புரிதலோடு அனைவரும் அரசியலை அணுக வேண்டும். அரசியல் என்பது வரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்துவது இல்லை. வருங்கால சந்ததியினரின் எதிர்காலத்தை தீர்மானம் செய்வது தான் அரசியல்.
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இன்று இல்லை என்றால் நாளை வெல்வோம். நாலை இல்லை என்றால் நாளை மறுநாள் வெல்வோம். என்றைகாவது ஒருநாள் கண்டிப்பாக வெல்வோம்” என்று சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய நடிகரும், பாஜக நிர்வாகியுமான சரத்குமார், “உழைப்பும், விழுந்தவுடன் எழும் சக்தியும் இருந்தால் யாராலும் நம்மை தோற்கடிக்க முடியாது. தோல்வி என்பதும் நிரந்தரம் இல்லை, வெற்றி என்பதும் நிரந்தரம் இல்லை. வெற்றி பெற்றவர்கள் இதுதான் நிரந்தரம் என்று இருந்துவிடாதீர்கள். நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு பேசவில்லை.
நான் ஏற்கனவே சொன்னதுபோல் எனது ஆசை, நான் 150 வயது வரை வாழ வேண்டும். ஜப்பானில் இன்றும் பலர் அதிக வயது வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன் நான் வாழக்கூடாது. இந்த மேடை அரசியல் மேடை இல்லை என்பதால், இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் அரசியல் கருத்துகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
இது அரசியல் மேடையாக இருந்திருந்தால் இங்கு வந்திருக்கும் சாட்டை துரைமுருகன் போல் சாட்டையை எடுத்து வீசி இருக்கலாம். அதற்கான காலம் தற்போது இல்லை. நம் அனைவருக்கும் மன தைரியம் வேண்டும் ஆனால் குருட்டு தைரியம் இருக்கக்கூடாது” என்று சரத்குமார் பேசினார்.