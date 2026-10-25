ஜிபே மூலம் லஞ்சம் - ஆயுதப்படைக்கு தூக்கியடிக்கப்பட்ட நெல்லை சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர்
நெல்லை மாவட்டத்தில் மணல் கடத்தல் தொடர்பாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
Published : October 25, 2026 at 12:25 PM IST
திருநெல்வேலி: மணல் கடத்தலை கண்டுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக ஆன்லைன் மூலம் லாரி ஓட்டுநரிடம் லஞ்சம் வாங்கிய சீதபற்பநல்லூர் காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் முத்துப்பாண்டி, ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நெல்லையில் மணல் கடத்தல் தொடர்பாக, மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் தொடர்ச்சியாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வழக்குகளை தொடர்ந்து, மணல் கடத்தலில் பயன்படுத்தப்படும் லாரிகள் மற்றும் மணல்கள் ஆகியவற்றை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், சட்டத்துக்கு புறம்பாக மணல் கடத்தும் நபர்களை நெல்லை மாவட்ட காவல்துறை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சீதபற்பநல்லூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் நடைபெறும் மணல் கடத்தலை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக் காவல்துறையினர் லஞ்சம் வாங்குவதாக, நெல்லை மாவட்ட காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஷ் சாஸ்திரி உத்தரவின்படி, சீதபற்பநல்லூரில் மாவட்ட காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.
இந்த சோதனையின்போது, சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் முத்துப்பாண்டி, திருநெல்வேலி நெடுஞ்சாலை வழியாக மணல் கடத்தி சென்ற லாரி உரிமையாளரிடம் மணல் கடத்தலை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்காக, ரூபாய் 5 ஆயிரம் லஞ்சமாக பெற்றதும், அந்த பணத்தை அவரது மனைவியின் ஜிபே கணக்கு மூலம் பரிவர்த்தனை செய்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஷ் சாஸ்திரி, சீதபற்பநல்லூர் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் முத்துப்பாண்டியை ஆயுதப்படைக்கு பணியிடை மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, லஞ்சப் புகாரின் பின்னணி, பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பான விவரங்கள், துறை ரீதியான விசாரணை ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மணல் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக செயல்பட்டதாக சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் முத்துப்பாண்டி, ஆயுதப்படைக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.