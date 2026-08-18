முல்லைப் பெரியாறு மேம்பாலத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தது யார் என்பது குறித்து தேனி மாவட்ட காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 18, 2026 at 3:05 PM IST
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு மேம்பாலம் மற்றும் ரயில்வே பாலத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தேனி மாவட்டம் குன்னூர் பகுதியில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறுக்கு மேல் தேனி - மதுரை சாலை பாலமும், ரயில்வே பாலமும் உள்ளது. இந்நிலையில், அந்த மேம்பாலம் மற்றும் ரயில்வே பாலம் ஆகியவற்றில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக தேனி மாவட்ட காவல்துறைக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 18) தொலைபேசி மூலம் மிரட்டல் வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, குன்னூர் முல்லைப் பெரியாறு பகுதியில் காவல்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ள தேனி - மதுரை மேம்பாலத்தை நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்துவதால், அந்த பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், வெடிகுண்டு சோதனை நிபுணர்கள், மோப்ப நாய் “வீரா”வை வரவழைத்து ரயில்வே பாலம், மேம்பாலம், முல்லைப் பெரியாறு ஆற்றங்கரையோரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட தீவிர சோதனைக்கு பின்னர் வெடிகுண்டு மிரட்டல் போலி தகவல் என்பது தெரியவந்தது.
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மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தது யார் என்பது குறித்து தேனி மாவட்ட காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், முல்லைப் பெரியாறு மேம்பாலம் மற்றும் ரயில்வே பாலத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தமிழ்நாடு - கேரளம் எல்லையில் முல்லைப் பெரியாறு அணை அமைந்துள்ளது. இந்த அணை தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை மற்றும் இராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் ஆதரமாகவும், விவசாய பாசனத்திற்கான நீர் ஆதரமாகவும் விளங்கி வருகிறது.
முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில், கம்பம் பள்ளதாக்கு பகுதிகளில் 14,707 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு முதல் போக சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்படுவது வழக்கமாகும்.
இதற்கு முன்பாக, பல்வேறு பிரபலங்களின் வீடுகளுக்கு போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது முல்லைப் பெரியாறு போன்ற பொது இடங்களுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.