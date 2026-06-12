ETV Bharat / state

கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் மீது குண்டர் சட்டம்- காவல்துறைக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுறுத்தல்

பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளதால் திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் அனைத்து சாலைகளும் நான்கு வழி சாலைகளாக மாற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: கஞ்சா மற்றும் கள்ளச்சாராயம் விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரும், பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று (ஜூன் 12) காலை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் விளையாட்டு அரங்கு, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகிய இடங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அதைத் தொடர்ந்து, திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அனைத்துத்துறை அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் ஆட்சியர், துறைச்சார்ந்த அரசு உயரதிகாரிகள், காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நகரம் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அதிகளவு கஞ்சா மற்றும் கள்ளச்சாராயம் உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளது.

குறிப்பாக கள்ளச்சாராயம் கடத்தலைத் தடுக்கும் வகையில் மாவட்ட எல்லைகளை காவல்துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும். கஞ்சா மற்றும் கள்ளச்சாராயம் விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

வடமாவட்டங்களில் பெண் குழந்தைகளின் மேற்படிப்புத் தடைப்பட்டுள்ளது. அதனை உடைத்து மேற்படிப்பு பயிலும் பெண் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். அரசு மருத்துக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டும். மது மற்றும் போதைப்பொருட்கள் இல்லாத மாவட்டமாக திருவண்ணாமலையை உருவாக உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பை அளிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு பாஜக மையக்குழு கூட்டம்

வடமாவட்டங்களில் அதிகளவு குழந்தை திருமணங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை தடுக்கவும் உரிய நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இன்று காலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தை நேரில் பார்வையிட்டேன்.

திருவண்ணாமலைக்கு லட்சக்கணக்கில் பக்தர்கள் வருகை தருவதால் திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் அனைத்துச் சாலைகளும் நான்கு வழிச்சாலைகளாக மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். வளர்ச்சிப் பணிகளை உடனுக்குடன் விரைவாக அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று பொதுப்பணித்துறை, காவல்துறை, நெடுஞ்சாலைத்துறை உள்ளிட்ட துறைச் சார்ந்த அதிகாரிகளை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுறுத்தினார்.

TAGGED:

GOONDAS ACT
CANNABIS
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
அரசு அதிகாரிகள்
TIRUVANNAMALAI COLLECTOR OFFICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.