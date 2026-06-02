தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு நாய் கடித்து 34 பேர் உயிரிழப்பு: பொது சுகாதாரத் துறை அறிவிப்பு
தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டில் மே மாதம் 19ஆம் தேதி வரையில் 3 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 801 நபர்களுக்கு நாய் கடித்த நிலையில், அவர்களில் 17 பேர் ரேபிஸ் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.
Published : June 2, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு மட்டும் நாய் கடித்து 34 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நாய்க்கடித்து கடந்த ஆண்டு 34 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு மே மாதம் 19-ஆம் தேதி வரையில் 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு மட்டும் 3 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 801 நபர்களை நாய்கள் கடித்துள்ளதாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆண்டு வாரியாக நாய்க்கடி பாதிப்பு மற்றும் உயிரிழப்பு
- தமிழ்நாட்டில் 2021 ஆம் ஆண்டில் 3,19,432 நபர்களை நாய்கள் கடித்துள்ளன. அவர்களில் 19 பேர் ரேபிஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகி இறந்துள்ளனர்.
- 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்து 3,64,435 ஆக உயர்ந்தது. இவர்களில் 28 பேர் ரேபிஸ் தொற்று பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர்.
- 2023 ஆம் ஆண்டில் 4,41,804 பேர் நாய் கடிக்கு ஆளாகினர். அவர்களில் 18 பேர் ரேபிஸ் தொற்று பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர்.
- அதனை தொடர்ந்து 2024 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 4,80,483 பேர் நாய்க்கடிக்கு ஆளாகி, 43 பேர் ரேபிஸ் பாதித்து உயிரிழந்துள்ளனர்.
- இந்த நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டில் 6 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 700 பேருக்கு நாய் கடித்தது. இவர்களில் 34 பேர் ரேபிஸ் தொற்று ஏற்பட்டு இறந்தனர்.
பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு வழங்கிய தகவலின்படி, "தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டில் மே மாதம் 19ஆம் தேதி வரையில் 3 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 801 நபர்களுக்கு நாய் கடித்து. அவர்களில் 17 பேர் ரேபிஸ் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.
மாவட்ட அளவில் சேலம் மாவட்டத்தில் 18 ஆயிரத்து 618 பேருக்கும், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 15 ஆயிரத்து 786 பேருக்கும், கடலூர் மாவட்டத்தில் 14,406 பேருக்கும், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 13,22 பேருக்கும், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 12,590 பேருக்கும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 11,729 பேருக்கும் என 38 மாவட்டங்களிலும் நாய் காடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 4 பேரும், சென்னை , புதுக்கோட்டை , திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில் தலா 2 பேரும், திண்டுக்கல், காஞ்சிபுரம், கரூர், சேலம், தூத்துகுடி, விழுப்புரம் , விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவரும் நாய் கடித்து ரேபிஸ் தொற்றால் இறந்துள்ளனர்.
ரேபிஸ் தடுப்பூசி
நாய்க்கடிக்கு ஆளாகும் அனைவருக்கும் ரேபிஸ் தொற்று ஏற்படுவதில்லை. ஆனால், அத்தகைய வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நாய் மனிதர்களை கடிக்கும்போது ரேபிஸ் தொற்று வரும். அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தேவையான ரேபிஸ் தடுப்பூசிகள் உள்ளன.
தெருநாய் கடிக்கு ஆளானவர்கள் 4 தவணைகளாக ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். கடித்த முதல் நாள், மூன்றாவது நாள், ஏழாவது நாள் மற்றும் 28 ஆவது நாளில் தடுப்பூசிகள் போட வேண்டியது கட்டாயம் ஆகும். நாய் கடித்து ஆழமான காயம் ஏற்பட்டிருந்தால், கடிக்கப்பட்ட இடத்தில் 'இம்யூனோக்ளோபிலின்' தடுப்பூசி கூடுதலாக செலுத்தப்படுகிறது. தெருநாய் கடித்த பலருக்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு ரேபிஸ் தொற்று ஏற்படாமல் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு பொது மருத்துவமனைகள், மாவட்ட மருத்துவமனைகள், நகரப்புற மருத்துவமனைகளில் நாய்க்கடிக்கு தேவையான மருந்துகள் எப்போதும் கையிருப்பில் உள்ளன.
நாய் கடித்தவர்கள் ஏஆர்வி தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ள வேண்டும். நாய் தனது நகத்தால் கீறினாலோ, நாய் மூலம் ஏதேனும் சிறிய காயங்கள் ஏற்பட்டாலோ ''RIG'' எனும் 'Rabies Immunoglobulin' என்ற 3-ம் கட்ட தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். அதனையும் மருத்துவமனைக்கு சென்றால் காயத்தை பார்த்து மருத்துவர் சிகிச்சை அளிப்பார். சிலர் செல்லப்பிராணிகள் அல்லது பழக்கமான நாய்கள் கடித்தால் பாதிப்பில்லை என்று கருதி, தடுப்பூசி போடுவதைத் தவிர்த்தால், அது ஆபத்தில் சென்று முடிந்துவிடும். எனவே கடித்தது வளர்ப்பு நாய் தானே, தெருநாய் இல்லையே என்று ஒப்பிட்டு அலட்சியமாக இருந்திடாமல், உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்று தடுப்பூசியை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
நாய்களுக்கு கருத்தடை
கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவப் பணிகள் இயக்குநர் அமிரித் கூறும்போது, "தமிழ்நாட்டில் தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக உள்ளாட்சித்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம், காவல்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளுடன் இணைந்து கருத்தடை செய்யும் பணிகளை செய்து வருகிறோம்.
விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு (ABC) திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் 38 விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு (ABC) மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றிலும் 200 நாய்கள் பாதுகாக்க முடியும். இந்த மையங்களில் கருத்தடை செய்யப்பட்ட நாய்களையும், தெருகளில் நோய் வாய்பட்டு சுற்றித்திரியும் நாய்களையும் பிடித்து வைத்து சிகிச்சை அளிக்க முடியும். 20 விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் செயல்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. 16 கால்நடை பல்நோக்கு மருத்துவமனைகளில் அறுவை சிகிச்சை அறைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
திருநெல்வேலி, மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம், கோயம்புத்தூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய பெரிய விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் 100 மாடுகள், 200 நாய்கள் பாதுகாத்து வைக்கும் வகையில் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இங்கு கருத்தடை செய்யப்பட்ட நாய்களும், தெருக்களில் நோய்வாய்பட்டு திரியும் நாய்களையும் பிடித்து வந்து சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம்.
27 லட்சம் நாய்கள்
மேலும் தமிழ்நாட்டில் 100 கால்நடை மருத்துவமனைகளிலன் மூலம் 5100 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளோம். இதற்காக 500 கால்நடை மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தெருக்களில் சுற்றித்திரியும் நாய்களை பிடிக்கும் போது அவற்றுக்கு எந்தவிதமான பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், 500 நாய் பிடிப்பவர்களுக்கு பயிற்சியும் வழங்கி உள்ளோம்.
தமிழ்நாட்டில் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தெரு நாய்களும், 17 லட்சம் வீட்டு செல்ல பிராணியாக வளர்க்கப்படும் நாய்களும் என 27 லட்சம் நாய்கள் உள்ளது. இந்த நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட வேண்டும். கடந்தாண்டு தெரு நாய்கள், செல்லப்பிராணியாக வளர்க்கப்படும் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் (Rabies) 4,60,000 தடுப்பூசி டோஸ்கள் போடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்ட விபரத்தை அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் சிப் பொருத்தப்படுகிறது. மேலும் அனைத்து துறைகளையும் இணைந்து 2030 ஆண்டிற்குள் ரேபிஸ் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றுவதற்கான உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல் படி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கும் பயிற்சி அளித்து வருகிறோம். இதன் மூலம் நாய்களின் இனப்பெருக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படும்" என்று கூறினார்.