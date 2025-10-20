நெல்லையில் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி கறிக்கடைகளில் குவியும் அசைவப் பிரியர்கள்: ஒரு கிலோ மட்டன் ரூ.1200க்கு விற்பனை!
புரட்டாசி முடிந்த இரண்டே நாட்களில் தீபாவளி பண்டிகை வந்ததையடுத்தும் கறிக்கடைகளில் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : October 20, 2025 at 12:24 PM IST
திருநெல்வேலி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நெல்லையில் உள்ள கறிக்கடைகளில் ஒரு கிலோ மட்டன் 1200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நெல்லை மாவட்டத்திலும் தீபாவளி பண்டிகை களைகட்டியிருக்கிறது. அதிகாலை முதல் பட்டாசு வெடித்து உற்சாகமாக பண்டிகையை பொதுமக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே இனிப்பு, புத்தாடை, பட்டாசு போன்றவை மீது மக்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்படும்.
அதே அளவுக்கு தீபாவளி அன்று அசைவ பிரியர்களுக்கு கறி சாப்பிடுவதில் அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. வீட்டில் அனைவரும் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து கடவுளை வணங்கி, பட்டாசு வெடித்து பலகாரங்கள் சாப்பிட்டால் பாதி பண்டிகை நிறைவுறும். மட்டன், சிக்கன் போன்றவைகளை சமைத்து குடும்பத்தோடு அமர்ந்து சாப்பிட்டால்தான் மீதி பண்டிகை நிறைவுறும் என்பதை நம் மக்கள் வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.
அதன்படி நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள அசைவ பிரியர்கள் அதிகாலை முதலே நெல்லை சந்திப்பு, பாளையங்கோட்டை டவுன், சமாதானபுரம், தாழையூத்து, பேட்டை, தச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அசைவம் வாங்குவதற்கு குவிந்தனர். நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்களுக்கு தேவையான அளவில் வாங்கிச் சென்றனர்.
தீபாவளி என்றாலே கறிக்கடைகளில் விலை ஏற்றம் இருக்கும். அதன்படி இன்று நெல்லையில், ஒரு கிலோ மட்டன் தனிக்கறி ரூபாய் 1200க்கும், எலும்பு கறி ரூபாய் 1000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதைப்போல சிக்கன் ஒரு கிலோ ரூபாய் 240, லெக் பீஸ், போன்லெஸ் போன்ற சிக்கனில் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற தனித்தனி கறிகள் ரூ.260, ரூ.270 என்ற விலைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல மாட்டிறைச்சி ஒரு கிலோ 300க்கும், மாட்டு இறைச்சியில் தனிக்கறி ரூபாய் 360க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பண்டிகை காலங்களில் கூட்டம், விலை என எதையும் மக்கள் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். அதிலும் இந்த ஆண்டு புரட்டாசி மாதம் முடிந்த இரண்டே நாட்களில் தீபாவளி பண்டிகை வந்ததையடுத்து இறைச்சி விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. பொதுமக்களின் வசதிக்காக மாநகரப் பகுதியில் ஏராளமான கடைகள் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டு மட்டன், சிக்கன் போன்ற அசைவ வகைகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.