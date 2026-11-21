கேரளா டூ கன்னியாகுமரி வந்த ரயிலில் பெண் சடலம்: விசாரணையில் வெளியான அதிர்ச்சி - ஒருவர் கைது
பராமரிப்பு பணிக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ரயில் பெட்டியில் பெண்ணிற்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : November 21, 2026 at 3:20 PM IST
கன்னியாகுமரி: கேரளாவில் இருந்து கன்னியாகுமரி வந்த ரயில் பெட்டியில் பெண் சடலம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்ட வழக்கில், அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற ஐயப்பன் என்பவரை நாகர்கோவில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கேரளம் மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு கடந்த நவம்பர் 11-ஆம் தேதி வந்த ரயிலில் ஹேண்ட் பிரேக் பழுது ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பராமரிப்பு பணிக்காக அந்த ரயிலை யார்டில் நிறுத்தி பணிகளை மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில், நான்கு நாட்கள் கழித்து பாராமரிப்பு பணிகள் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, நாகர்கோவிலில் இருந்து கோட்டயத்திற்கு ரயிலை இயக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
ரயில் பெட்டியில் பெண் சடலம் கண்டெடுப்பு
இதையடுத்து, யார்டில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரயிலை மீண்டும் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ரயில்வே ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர். அப்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் பெட்டியில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசியது. இதையடுத்து ரயில்வே ஊழியர்கள் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, அந்த பெட்டியில் இருந்த இருக்கைக்கு அடியில் அழுகிய நிலையில் ஒரு சடலம் இருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதுகுறித்து நாகர்கோவில் ரயில்வே காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், அந்த சடலத்தை கைப்பற்றினர். தொடர்ந்து, மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டவர் 35 முதல் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. மேலும், அந்த பெண்ணின் முகம் அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு அழுகி இருந்தது.
தொடர்ந்து, அந்த பெண்ணின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்தனர். அந்த பெண் யார்? எப்படி உயிரிழந்தார்? என்பது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து நாகர்கோவில் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில், பிரேத பரிசோதனையில் அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
2 தனிப்படைகள் அமைப்பு
மேலும், அந்த பெண்ணின் இடுப்பு மற்றும் விலா எலும்புகளில் முறிவு ஏற்பட்டு இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து காவல்துறையினர் இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி விசாரணையை தொடங்கினர். இதுத்தொடர்பாக மேல் விசாரணை நடத்த ரயில்வே காவல் ஆய்வாளர் கேத்தரின் சுஜாதா தலைமையில் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்த தனிப்படையினர், ரயில் நிலையம் மற்றும அதனை சுற்றி இருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர். முன்னதாக, பெண் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட ரயில் கடந்த 11-ஆம் தேதி நாகர்கோவில் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திற்கு வந்ததால், கடந்த ஒரு வாரத்தில் பதிவான அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்.
இந்நிலையில், ஐந்தாவது நடைமேடையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வண்டியின் மாற்றுதிறனாளிகளுக்கான பெட்டியில் இருந்து கடந்த நவம்பர் 14-ஆம் தேதி காலை 8 மணியளவில் வெள்ளை வேட்டி சட்டை அணிந்த ஒரு ஆண் இறங்கி வருவதை கண்டறிந்தனர்.
தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், நவம்பர் 14ஆம் தேதி அதிகாலையில் ஐந்தாம் நடைமேடையின் நின்ற ரயில் வண்டியின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டியின் அருகே விசாலம் என்ற பெண் நடந்து சென்றதை பார்த்த, அந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் கொலையை அரங்கேற்றியது தெரியவந்தது.
ஐயப்பன் கைது
ரயில்வே போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அந்த நபர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் செண்பகராமன்புதூர் பகுதி சேர்ந்த ஐயப்பன் (வயது 31) என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, ரயில்வே காவல்துறையினர் ஐயப்பனை கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், அப்பெண்ணை பலவந்தமாக இழுத்துச் சென்று தாக்கி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, கொலை செய்ததை ஐயப்பன் ஒப்புக்கொண்டார். இதையடுத்து, காவல்துறையினர் ஐயப்பனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், உயிரிழந்த பெண்ணின் விவரங்கள் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.