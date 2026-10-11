திமுக, அதிமுகவிற்கு இனி எதிர்காலம் இல்லை - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
மு.க. ஸ்டாலினுக்கு இருக்கும் ஒரே எண்ணம் தனது குடும்பத்தின் சொத்துகளைக் காப்பாற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 11, 2026 at 3:46 PM IST
மதுரை: திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இனி எதிர்காலம் இல்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை ஜீவா நகர் பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவுக்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தலைமை வகித்தார். தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
மதுரைக்கு எதுவும் செய்யாத திமுக அமைச்சர்கள்!
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "மதுரையில் அமைச்சர் மூர்த்தியைப் பொதுமக்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அவருடைய பெயர் மட்டும்தான் பலருக்குத் தெரியும்; அவரைப் பார்க்க முடியாது. மதுரையில் இதற்கு முன்பு இரண்டு அமைச்சர்கள் இருந்தனர். அவர்களுடைய எண்ணமெல்லாம் சொத்துகளைச் சேர்ப்பதும் கொள்ளையடிப்பதும் மட்டும்தான். மதுரை மாநகராட்சிக்கு முறையான பாதாள சாக்கடை வசதியைக்கூட அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவில்லை.
மதுரை மாநகராட்சி மேயர், அவரது கணவர் மற்றும் கவுன்சிலர்கள் இணைந்து ரூ.400 கோடி முதல் ரூ.500 கோடி வரை மாநகராட்சியில் கொள்ளையடித்துள்ளனர். மதுரை மாநகராட்சியில் உள்ள திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது ரூ.10 கோடி முதல் ரூ.15 கோடி வரை கொள்ளையடித்துள்ளனர். திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்களின் உண்மையான சொத்துப் பட்டியலை வெளியிடுமாறு கேட்டு நான்கு மாதங்களாகிவிட்டன. தைரியம் இருந்தால் தங்களது உண்மையான சொத்துப் பட்டியலை அவர்கள் வெளியிடட்டும்.
மதுரைக்கு ரூ.2,000 கோடியில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம்!
இரண்டு கட்சிகளின் கோட்டையாக இருந்த மதுரையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் எட்டு தொகுதிகளைக் கைப்பற்றியுள்ளது. எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். அவர்களின் நம்பிக்கையை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம். கடந்த நான்கு மாதங்களில் மதுரைக்குப் பல்வேறு திட்டங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளோம்.
குறிப்பாக, பல ஆண்டுகளாக மக்களின் கோரிக்கையாக இருந்த பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்துக்கு ரூ.2,000 கோடி நிதியைச் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கியுள்ளார். அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும்கூட மக்கள் பெருவாரியாக வாக்களித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை வெற்றி பெறச் செய்துள்ளனர்.
உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் தவெகவுக்கு 100 சதவீத ஆதரவு!
இன்னும் நான்கு, ஐந்து மாதங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம். அந்தத் தேர்தலிலும் பொதுமக்கள் 100 சதவீதம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு வாக்களிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. இனி தமிழகத்தில் திமுகவும் கிடையாது, அதிமுகவும் கிடையாது. இன்று அதிமுக எந்த நிலையில் இருக்கிறதோ, அதே நிலைக்கு இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் திமுகவும் சென்றுவிடும். இனிவரும் காலங்களில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் நல்லாட்சி மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் தொடரும்.
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இரண்டாம் இடத்தை வெற்றியாகக் கருதும் ஸ்டாலின்!
தேர்தலில் இரண்டாம் இடம் கிடைத்ததையே மிகப்பெரிய வெற்றியாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கருதுகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பற்றி பேசமாட்டேன் என்று கூறிய அவர், தற்போது இரண்டாம் இடம் கிடைத்ததை வெற்றி என்று கூறி வருகிறார். அவர் எந்த நிலைக்குச் சென்றுவிட்டார் என்பதைப் பாருங்கள்.
மு.க. ஸ்டாலினுக்கு இருக்கும் ஒரே எண்ணம் தனது குடும்பத்தின் சொத்துகளைக் காப்பாற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதான். அதே நிலைப்பாட்டில்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியும் இருக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர். தொடங்கிய அதிமுகவை இந்த நிலைக்குக் கொண்டு வந்துவிட்டனர். தமிழ்நாடு மக்களின் நலனுக்காக முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு திட்டங்களைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவார்" என்றும் தெரிவித்தார்.