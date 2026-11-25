நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மீது தொடரப்பட்ட அவமதிப்பு வழக்கு முடித்து வைப்பு
நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகளை முறையாக அதிகாரிகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : November 25, 2026 at 7:17 PM IST
மதுரை: நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றவில்லை என கூறி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மீது தொடரப்பட்ட அவமதிப்பு வழக்கை முடித்து வைத்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் கோவில்பட்டியை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், “மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைத் திட்டத்தில் 2020-ஆம் ஆண்டில் அட்டப்பட்டி ஊராட்சிக்கு ஒதுக்கிய நிதியை ஊராட்சித் தலைவர், துணைத் தலைவர் ஆகியோர் முறைகேடு செய்து உள்ளனர்.
இந்த மோசடி தொடர்பாக உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மனு அளித்தும், எந்த நடவடிக்கையும் தற்போது வரை எடுக்கப்படவில்லை. இந்த நிதி முறைகேட்டை விரிவாக விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும்“ என்று கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை ஏற்கனவே விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பதில் அளிக்க மதுரை மாவட்டத்தின் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் சங்கீதா, பிரவீன்குமார், தற்போதைய மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா மற்றும் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ் ஆகியோர் ஆஜராகும்படி உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மேற்கண்ட 4 அதிகாரிகளும் நீதிபதிகள் முன்பு நேரில் ஆஜரானார்கள். பின்னர் நீதிபதிகள், “நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தி உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கின்றன. இந்த உத்தரவுகள் அதிகாரிகளின் பார்வைக்கு வருகிறதா? இல்லையா என தெரியவில்லை.
உங்களுக்கு கீழ் உள்ள அதிகாரிகள் வேலை செய்கிறார்களா? இல்லையா? என்பதை நீங்கள் தான் விசாரிக்க வேண்டும் என பிறப்பித்த உத்தரவு 3 வருடங்களாக கிடப்பில் போடப்பட்டு உள்ளது. பொதுவாகவே நீதிமன்றங்களின் உத்தரவுகளை நிறைவேற்றாததால் தான், அதிகாரிகள் ஆஜராகும்படி உத்தரவிடப்படுகிறது.
இதன்மூலம் அதிகாரிகளை அலைக்கழிப்பது நோக்கம் கிடையாது. இந்த உத்தரவுகள் நிறைவேற்றப்படுகிறதா? என்பதை அறியவே ஆஜராக உத்தரவிடுகிறோம்“ என்றனர்.
பின்னர் அரசு தரப்பில், மேற்கண்ட வழக்கில் உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு உள்ளது எனக் கூறி அதுதொடர்பான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதிகள், நீதிமன்ற அவமதிப்பு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, உரிய அதிகாரிகளை நேரில் ஆஜராகும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்த பின்னரே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் என வேதனை தெரிவித்து இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.