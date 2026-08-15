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கோவை: தனியார் கல்லூரி விடுதியில் ஆய்வு நடத்திய உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள்

தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி விடுதியில் உணவு தரமற்றதாகவும், உணவில் புழு இருப்பதாகவும் கூறி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தனியார் கல்லூரி விடுதியில் உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு
தனியார் கல்லூரி விடுதியில் உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 4:57 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி விடுதியில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று (ஆகஸ்ட் 14) ஆய்வு செய்து விடுதியின் சமையலறையை மூட உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

கோவை நவ இந்தியா பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் விடுதி அமைந்துள்ளது. இந்த விடுதியில் கொடுக்கப்படும் உணவு தரமற்றதாக இருப்பதாகவும், உணவில் புழு இருப்பதாகவும் கூறி கடந்த வியாழக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 13) மாணவ - மாணவிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, வெள்ளிகிழமை (ஆகஸ்ட் 14) அன்று உணவு பாதுகாப்புத் துறை நியமன அலுவலர் அனுராதா தலைமையிலான அதிகாரிகள் தனியார் கல்லூரி விடுதியின் சமையலறையில் ஆய்வு செய்தனர். சோதனையின்போது விடுதியின் சமையலறை சுத்தமாக பராமரிக்காத நிலையில், சமையலறை தொடர்ந்து செயல்பட தடை விதித்து உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பினர்.

அந்த சுற்றறிக்கையில், சமையலறை பராமரிப்பு இல்லாதது, பாத்திரம் சரியாக கழுவாமல் இருப்பது, சமையல் பொருட்களின் ஆவணங்கள் முறையாக இல்லாதது, சுகாதாரமற்ற முறையில் சமையலறை இருப்பது, சமையல் செய்பவர்கள் உரிய மருத்துவ ஆவணங்கள் இல்லாமல் இருப்பது, தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்படாமல் இருப்பது போன்ற காரணங்களால் கல்லூரி விடுதியில் சமையலறை செயல்பட தடை விதிக்கப்படுவதாக உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கல்லூரி விடுதி சமையலறையில் உள்ள பிரச்சனைகளை 15 நாட்களில் சரி செய்த பின்பு, உணவு பாதுகாப்புத் துறையிடம் அனுமதி பெற்று சமையலறையினை திறக்க வேண்டும் என்றும் உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இந்நிலையில், தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிக்கு வருகிற ஆகஸ்ட் 18-ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதனைத் தொடர்ந்து, கோவையில் உள்ள அனைத்து கல்லூரி விடுதிகளிலும் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்று கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

இதற்கு முன்னதாக தனியார் பொரியியல் கல்லூரி மாணவர் அமுதன் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், தற்போது தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி விடுதி உணவு விவகாரமும் பேசுபொருளாகி உள்ளது.

TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT
COLLEGE HOSTEL INSPECTION
உணவு பாதுகாப்புத் துறை
FOOD SAFETY
PRIVATE COLLEGE HOSTEL INSPECTION

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