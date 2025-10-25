86-வது நாளாக போராட்டத்தில் தூய்மைப் பணியாளர்கள்!
மூன்று வேளையும் இலவச உணவு வேண்டும் என தூய்மைப் பணியாளர்கள் கேட்டார்களா? என உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் வழக்கறிஞர் பாரதி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை: சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் 86-வது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியை தனியார்மயமாக்குவதை கண்டித்து ரிப்பன் மாளிகை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தை நடத்தி தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு எதிரான வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி ஒரு நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து ’உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின்’ தலைவர் வழக்கறிஞர் பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “தூய்மைப் பணியாளர்கள் 86-வது நாளாக போராட்டம் நடத்துகின்றனர். திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியதை தான் நிறைவேற்ற சொல்கிறோம். தூய்மைப் பணியாளர்கள் அவர்களுக்கான சமூக நீதியை தான் கேட்கிறார்கள்.
மூன்று வேளை இலவச உணவு வழங்க வேண்டும் என அரசிடம் தூய்மைப் பணியாளர்கள் கேட்டார்களா? மழை காலத்தில் சம்பளமே வாங்காமல் மாநகராட்சியின் கீழ் ஜனங்களுக்காக உழைத்தவர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் மேயர் பிரியா தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான அனைத்து கதவுகளும் திறந்து இருப்பதாக கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, “மாநகராட்சியில் மனு கொடுக்க சென்றால் கைது செய்கிறார்கள். பூங்காவில் ஒன்று கூடினால் கைது செய்கிறார்கள். இப்படி தொடர்ச்சியாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் மீது கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதுவரை தூய்மைப் பணியாளர்கள் மீது 21-க்கும் மேற்பட்ட பொய் வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலைமையில் அனைத்து கதவும் திறந்து இருக்கிறது என மேயர் எப்படி கூறுகிறார்?
அரசு தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அநீதி இழைக்கிறது. நீதி கிடைக்கும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும். போராடும் எங்களை நீங்கள் சிறையில் அடைத்தால், சிறையிலும் சாகும் வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்துவோம்.
அரசுக்குக் கீழ் கொட்டும் மழையில் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ள தயாராக உள்ளோம். ஆனால் ஒரு போதும் தனியாருக்கு கீழ் வேலை செய்ய தயாராக இல்லை. தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர்ந்து போராட அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. அதையும் மீறி போராடுபவர்கள் மீது அடக்குமுறை திணிக்கப்படுகிறது. இந்த பிரச்சனையில் முதலமைச்சர் நேரடியாக தலையிட்டு ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.