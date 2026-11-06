பச்சிளம் பெண் குழந்தையை சாலையில் வீசிச்சென்ற கொடூரத் தாய் - கைதுக்கு பின் அளித்த வாக்குமூலம் என்ன?
கபாலீஸ்வரர் நகர் பகுதியில் வழக்கம்போல் நேற்று காலை பொதுமக்கள் நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சாலையோரத்தில் பிறந்த சில மணிநேரங்களே ஆன பச்சிளம் குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 11:34 AM IST
சென்னை: பிறந்த பச்சிளம் பெண் குழந்தையை தொப்புள் கொடியுடன் சாலை ஓரத்தில் வீசிச்சென்ற, இரண்டு வட மாநில பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை நீலாங்கரை, கபாலீஸ்வரர் நகர் தெற்கு 4-ஆவது பிரதான சாலை பகுதியில், நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 4) காலை சுமார் 6 மணியளவில் பிறந்து சில மணி நேரங்களே ஆன பச்சிளம் பெண் குழந்தை, தொப்புள் கொடியுடன் சாலையோரத்தில் இருந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
அன்றைய தினம் கபாலீஸ்வரர் நகர் பகுதியில் வழக்கம்போல் பொதுமக்கள் நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது சாலையோரத்தில் இருந்து குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அங்கு சென்று பார்த்தவர்கள், பிறந்து சில மணி நேரங்களே ஆன பெண் குழந்தை தொப்புள் கொடியுடன் கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
உடனடியாக இதுகுறித்து நீலாங்கரை காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், குழந்தையை மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்.
பின்னர் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் பாதுகாப்புப் பிரிவு காவல்துறையினரிடம் பெண் குழந்தை ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேலும், இதுகுறித்து அரசு குழந்தைகள் நலக் குழுமத்திற்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, பச்சிளம் பெண் குழந்தை மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டது.
அங்கு மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே பச்சிளம் குழந்தையை சாலையோரத்தில் விட்டுச் சென்றது யார்? எந்தச் சூழ்நிலையில் குழந்தை அங்கு வைக்கப்பட்டது? என்பது குறித்து நீலாங்கரை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
மேலும், கபாலீஸ்வரர் நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது இரு பெண்கள் குழந்தையை சாலை ஓரத்தில் வீசிச்சென்ற காட்சியை பார்த்து காவல்துறையினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, குழந்தையை சாலை ஓரத்தில் வீசிச்சென்ற இரண்டு வட மாநில பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
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கைது செய்த நபர்களிடம் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், இருவரும் தாய், மகள் என்பது தெரியவந்தது. மேலும், மகள் திருமணத்திற்கு முன்பாக பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்ததால், குழந்தையை வேண்டாம் என்று சாலை ஓரத்தில் வீசிச்சென்றதாக, அவர்கள் காவல்துறையினரிடம் அதிர்ச்சி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண், விமான பணிப்பெண்ணாக பணியாற்றி வருவதும், அவருக்கு 35 வயதாகும் நிலையில், திருமணத்திற்கு முன்பாக ஏற்பட்ட ஒரு உறவால் இந்த பெண் குழந்தை பிறந்ததும் தெரியவந்தது. இதனைத் தொடந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து நீலாங்கரை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.