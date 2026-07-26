கார்கில் வெற்றி தினம்: வீரமரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு சென்னை போர் நினைவுச் சின்னத்தில் அஞ்சலி
கார்கில் போரில் வீரமரணம் அடைந்த 527 இந்திய வீரர்களுக்கு நாடு முழுவதும் இன்று அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : July 26, 2026 at 2:19 PM IST
சென்னை: கார்கில் போர் வெற்றி தினத்தையொட்டி, இந்த போரில் வீரமரணம் அடைந்த இந்திய ராணுல வீரர்களுக்ரு சென்னையில் உள்ள போர் நினைவுச் சின்னத்தில் இன்று மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு, பாகிஸ்தான் ராணுவம் இந்தியாவின் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் கார்கில் பகுதியின் அருகே உள்ள டைகர் மலையை ஆக்கிரமித்தது. பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் இந்த செயலுக்கு, தக்க பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இந்திய ராணுவம் பாகிஸ்தான் ராணுவம் மீது தாக்குதலை நடத்தியது.
1999ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் தொடங்கிய இந்த போர் ஜூலை மாதம் வரை நீடித்தது. இந்த போரில் இந்திய ராணுவம் வெற்றி பெற்று 1999 ஜூலை 26ஆம் தேதி கார்கில் பகுதியில் இந்திய தேசியக் கொடியை மீண்டும் நிலைநாட்டியது.
இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையேயான இந்த போர் “கார்கில் போர்” என பெயரிடப்பட்டது. இந்த போரில் இந்திய ராணுவத்தை சேர்ந்த 527 வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர். அந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக ஆண்டுதோறும் ஜூலை 26ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கார்கில் வெற்றி தினம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், கார்கில் போரில் இந்தியா வெற்றி பெற்று இந்த ஆண்டுடன் 27 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன. இதையடுத்து, இப்போரில் வீரமரணமடைந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வருகின்றன.
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அந்த வகையில், சென்னை ராஜாஜி சாலையில் அமைந்துள்ள போர் நினைவுச் சின்னத்தில் நடைபெற்ற கார்கில் போரில் வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில், இந்திய ராணுவத்தின் தக்ஷிண பாரத பகுதியின் தலைமை தளபதி லெப்டினண்ட் ஜெனரல் ஸ்ரீ ஹரி மற்றும் ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து வீரமரணமடைந்த வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, முப்படைகளைச் சேர்ந்த மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் இந்திய கடலோர காவல்படையின் மூத்த அதிகாரிகளும் சென்னையில் உள்ள போர் நினைவிடத்தில் கார்கில் போரில் வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். மேலும், இன்றைய தினம் விடுமுறை என்பதால் பள்ளி மாணவர்களும், பொதுமக்களும் போர் நினைவிடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை நேரில் பார்வையிட அனுமதிக்கப்பட்டனர்.