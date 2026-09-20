இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்கள் ஒருநாள் உண்ணாவிரத போராட்டம் அறிவிப்பு
இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்களின் பணிப்பெயரை சமூக சுகாதார அதிகாரிகள் என்று மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : September 20, 2026 at 8:14 PM IST
சென்னை: இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்று கோரி ஒருநாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் சங்கத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களில் வழங்கப்படுவதைப் போல் தமிழ்நாட்டிலும் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும். இல்லையெனில் தொடர் போராட்டங்களை நடத்த உள்ளதாக தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் சங்க நிர்வாகிகள் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் சுந்தரி, ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திர் மற்றும் இ-சஞ்சீவனி திட்டங்களில் CHO (Community Health Officer) என்ற பெயர் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில், அதற்கான பணியில் ஈடுபடுவர்களின் பணி ஆணையிலும் ‘சமூக சுகாதார அதிகாரி’ (Community Health Officer) என்ற பெயரை குறிப்பிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் சமூக சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.40 ஆயிரம் முதல் ரூ.70 ஆயிரம் வரை சம்பளத்துடன் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி, மகாராஷ்டிராவில் ரூ.55 ஆயிரம், ஹரியானாவில் ரூ.70 ஆயிரம், மத்தியப் பிரதேசத்தில் ரூ.45 ஆயிரம், கர்நாடகாவில் ரூ.62 ஆயிரம், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் ரூ.43 ஆயிரம் வரை சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.
இதேபோல், தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றும் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் சம்பளம் மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும். அவர்களின் பணிப் பெயரை சமூக சுகாதார அதிகாரி என மாற்ற வேண்டும். மற்ற மாநிலங்களில் வழங்கப்படுவதைப் போல தமிழ்நாட்டிலும் சம்பளம் வழங்கப்படாவிட்டால் தொடர் போராட்டங்களை நடத்த நேரிடும்.
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இதன் முதற்கட்டமாக, வரும் அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே ஒருநாள் அடையாள உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை கவனத்தில் கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.