ஐடி பெண் ஊழியரை ஆட்டோவில் கடத்த முயற்சி? பெருங்களத்தூரில் அதிகாலை பரபரப்பு
ஐடி பெண் ஊழியரை கடத்த முயற்சித்த சம்பவம் தொடர்பாக பீர்க்கன்காரணை காவல்துறையினர் திவீர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 14, 2026 at 3:16 PM IST
சென்னை: மர்ம நபர்கள் தன்னை ஆட்டோவில் கடத்த முயன்றதாக, ஐடி பெண் ஊழியர் காவல் துறையில் அளித்துள்ள புகார் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை பெருங்களத்தூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் மகளிர் விடுதியில் தங்கியிருப்பவர் 23 வயதான ஐடி நிறுவன பெண் ஊழியர். ஆம்பூரைச் சேர்ந்த இவர், கணினி அறிவியல் பொறியியல் படித்துவிட்டு, பெருங்களத்தூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கடந்த 6 மாதங்களாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்நிலையில் நேற்று (அக்டோபர் 13) மாலை 5.30 மணிக்கு பணிக்குச் சென்ற பெண் ஊழியர், இன்று (அக்டோபர் 14) அதிகாலை 2.30 மணியளவில் பணியை முடித்துள்ளார். பின்னர் அங்கிருந்து தான் தங்கியிருக்கும் மகளிர் விடுதிக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்துள்ளார்.
அப்போது அதிகாலை 3 மணியளவில் பெருங்களத்தூர் ஜி.எஸ்.டி. சாலையை ஒட்டிய சர்வீஸ் சாலையில் ஸ்ரீராம் பார்க் அருகே அவர் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, அடையாளம் தெரியாத இருவர் ஆட்டோவில் அவரைப் பின்தொடர்ந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த ஆட்டோவில் இருந்த ஓட்டுநர் மற்றும் மற்றொரு நபர் தன்னைப் பின்தொடர்ந்து வருவதாகவும், தன்னைக் கடத்த முயற்சிப்பதாகவும் சந்தேகித்த இளம்பெண் உடனடியாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையின் 100 என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொண்டு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வருவதற்குள் அந்த ஆட்டோவில் இருந்த நபர்கள் ஆட்டோவுடன் தப்பி ஓடி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த பீர்க்கன்காரணை காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று ஐடி பெண் ஊழியரிடம் புகாரைப் பெற்று விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தொடர்பான ஆட்டோவில் வந்த இருவரின் அடையாளம் மற்றும் அவர்கள் வந்ததற்கான காரணம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
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மேலும், சம்பவம் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ஜி.எஸ்.டி. சர்வீஸ் சாலை ஸ்ரீராம் பார்க் அருகே உள்ள பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களின் பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, ஆட்டோவின் அடையாளம் மற்றும் அதில் வந்த நபர்களைக் கண்டறியும் நடவடிக்கையிலும் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அதிகாலை நேரத்தில் பணி முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய இளம்பெண் அளித்துள்ள இந்தப் புகார் பெருங்களத்தூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக பீர்க்கன்காரணை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.