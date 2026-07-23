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" 'ஜனநாயகன்' படம் இருக்கட்டும்; நீட்டுக்கு எதிரான போராட்டம் தான் முக்கியம்" - இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு

நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக 4 -வது நாளாக சென்னையில் இளைஞர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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சென்னையில் இளைஞர்கள் போராட்டம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 3:46 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் நடித்து வெளியாகியுள்ள “ஜனநாயகன்” படம் பார்ப்பதை தவிர்த்துவிட்டு நீட் தேர்விற்கு எதிரான போராட்டத்தில் இளைஞர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு போன்ற முறைகேடுகளுக்கு காரணமான மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி, டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் இளைஞர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் தொடர்ந்து 4வது நாளாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற தனியார் நிறுவன ஊழியர் சங்கவி மகாலிங்கம் கூறும்போது, “நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். நீட் தேர்வு என்பது தேசிய தகுதி தேர்வு என்பதற்கு பதிலாக தரமற்ற கல்வி சூழலில் உள்ள தகுதியற்ற தேர்வு என்று கூறலாம். இன்று முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படமான “ஜனநாயகன்” வெளியாகி உள்ளது. அந்த படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்க்க பல இளைஞர்கள் சென்றுள்ளனர்.

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சென்னையில் சிஜேபி போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இளைஞர்கள் 'ஜனநாயகன்' படத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நீட் தேர்விற்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும். ஜனநாயகன் படத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம். ஆனால், தற்போது நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வரும் நீட் தேர்விற்கு எதிரான போராட்டத்தில் இளைஞர்கள் பங்கேற்கவில்லை என்றால் போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறாமல் கடந்துவிடும். எனவே, இளைஞர்கள் தங்களை சமூக பணியிலும், அரசியலிலும் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்” என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

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தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர் முகமது அசன் பேசியபோது, "மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகுவதற்கான கடிதத்தை நாங்கள் தயார் செய்து அனுப்பி உள்ளோம். அவர் ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போட்டால் போதுமானது. நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவிற்கு அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். நாட்டின் இளைஞர்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்துவிட்டோம். அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் போராட்டம் குறித்து அதில் பங்கேற்ற மாணவி சாதனா கூறுந்போது, "இளைஞர்கள் ஒரு வாரமாவது ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பார்ப்பதை தவிர்த்துவிட்டு நீட் தேர்விற்கு எதிரான இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும். இது நமது நாட்டின் எதிர்காலம் சம்பந்தப்பட்டது. எனவே இளைஞர்கள் அதிகளவில் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும்” என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

CHENNAI
CJP PROTEST
நீட் தேர்வு முறைகேடு
இளைஞர்கள் போராட்டம்
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