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சென்னையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்: குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் இருந்த இளைஞரை திட்டமிட்டு கொலை செய்த கும்பல்

கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிய இரண்டு பெண்கள் உட்பட நான்கு பேரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

பிரநிதித்துவ படம்
பிரநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 4:52 PM IST

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சென்னை: திருவல்லிக்கேணி பகுதிக்கு அருகே குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் அமர்ந்திருந்த இளைஞரை திட்டமிட்டு அழைத்துச் சென்று கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை திருவல்லிக்கேணி வெங்கட்ரங்கம் பிள்ளை தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் அஜித் (வயது 28). இவர் ஏர்டெல் நிறுவனத்தில் டெக்னீசியனாக பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில் நேற்று இரவு அஜித் தனது தந்தை நடராஜன், தாய் சரசம்மாள் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருடன் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது அவரது வீட்டிற்கு வந்த இரண்டு பெண்கள், அஜித்திடம் தனியாக பேச வேண்டும் எனக்கூறி, அவரை வீட்டின் வாசல் பகுதிக்கு அழைத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

அங்கு இரண்டு பெண்களும் அஜித்துடன் பேசிக்கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரென அங்கு வந்த இரண்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், அஜித்தை வலுக்கட்டாயமாக வெளியே இழுத்து சென்று மறைத்து வைத்திருந்த கத்தி உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களால் அஜித்தை சரமாரியாக முகம் மற்றும் தலை பகுதிகளில் பலமாக தாக்கியுள்ளனர்.

இதனால் படுகாயமடைந்த அஜித், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அஜித்தின் தந்தை நடராஜனும், தாய் சரசம்மாளும் மகனை காப்பாற்றுவதற்காக ஓடிச்சென்றுள்ளனர். அப்போது, அந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அவர்களிடமும் கத்தியை காட்டி தாக்க முயன்றுள்ளனர். இதில் தாய் சரசம்மாளின் கையிலும் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, இரண்டு பெண்கள் உட்பட அடையாளம் தெரியாத நான்கு பேரும் அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளனர்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஐஸ் ஹவுஸ் காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, உயிரிழந்த அஜித்தின் உடலை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், பிரேத பரிசோதனைக்காக உடலை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், காயமடைந்த சரசம்மாள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, அஜித்தை கொலை செய்து தப்பியோடிய அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், அதையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில், அஜித்தை வெட்டிக்கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய மர்ம நபர்களை அடையாளம் காணும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. வீட்டில் குடும்பத்தினருடன் அமர்ந்திருந்த இளைஞரை திட்டமிட்டு வெளியில் வரவழைத்து அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

YOUNG MAN MURDER
POLICE INVESTIGATION
TRIPLICANE YOUTH MURDER CASE
சென்னையில் இளைஞர் கொலை
YOUTH MURDER IN TRIPLICANE

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