அரியலூரில் பரபரப்பு: மது அருந்தியதை தட்டிக்கேட்ட ஊர்க்காவல் படை வீரர் அடித்துக் கொலை
ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் மூன்று பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : November 1, 2026 at 1:57 PM IST
அரியலூர்: மது அருந்தியதை தட்டிக்கேட்ட ஊர்க்காவல் படை வீரரை, மூன்று பேர் தாக்கியதால் அவர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரியாலூர் மாவட்டம் செந்துறையை அடுத்த தளவாய் காவல் நிலையக் காவலர் ராஜாகண்ணு மற்றும் ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன். இவர்கள் இருவரும் கடந்த அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி நள்ளிரவில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர்.
அப்போது, அந்த பகுதியில் இருந்த தனியார் சிமெண்ட் ஆலை அருகே சிலப்பனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மதிவாணன், தாமரைக்கண்ணன், பரிதி ஆகிய மூன்று பேரும் மது அருந்தியுள்ளனர். இதனைக் கண்ட காவலர்கள் இருவரும் அவர்களை அங்கு மது அருந்தக்கூடாது என்றுக் கூறி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அதிகாலையில் அந்த மூன்று நபர்களும் அந்த பகுதியில் உள்ள விநாயகர் கோயில் அருகே மீண்டும் மது அருந்தியுள்ளனர். இதனைக் கண்ட காவலர் ராஜாகண்ணு மற்றும் ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன், அவர்களிடம் மது அருந்தக்கூடாது என்று கூறியுள்ளனர்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த மூன்று பேரும், காவலர் ராஜாகண்ணுவை தடுத்து நிறுத்திவிட்டு, ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசனை கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர். இந்த கொடூர தாக்குதலினால் முகத்திலும், தலைப்பகுதியிலும் பலத்த காயமடைந்த வெங்கடேசன், அந்த இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளார்.
அதையடுத்து காவலர்களை தாக்கிய மூன்று பேரும் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டத்தை தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், காயமடைந்த வெங்கேடசன் மற்றும் ராஜாகண்ணுவை மீட்டு, 108 ஆம்பூலன்ஸ் மூலம் செந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
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அங்கு வெங்கடேசனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, திருச்சி மருத்துவமனையில் இருந்து, தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வெங்கடேசன் மாற்றப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்த நிலையில், காவலர் ராஜாகண்ணு மற்றும் ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மதிவாணன், தாமரைக்கண்ணன், பரிதி ஆகிய மூன்று பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.