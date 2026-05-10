விஜய் முதல்வராவதில் ஏற்பட்ட காலதாமதம்: விபரீத முடிவெடுத்த தவெக நிர்வாகியின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம்

விஜய்க்கு ஆளுநர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க தாமதம் செய்து வந்ததால் தவெக நிர்வாகி இசக்கியப்பன் விரக்தியில் காணப்பட்டார்.

தவெக நிர்வாகி இசக்கியப்பன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 10, 2026 at 10:38 PM IST

நெல்லை: தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பதற்கு தாமதம் ஆனதால் மனமுடைந்து விபரீத முடிவெடுத்தவரின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும் ஆட்சியமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை இடங்களை அக்கட்சி பெறாததால் சிபிஎம், சிபிஐ, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை விஜய் நாடியிருந்தது. இதற்கிடையே ஆளுநரை விஜய் நேரில் சந்தித்து ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு கோரிக்கை கடிதம் கொடுத்திருந்தார்.

மற்ற கட்சிகள் ஒவ்வொன்றாக ஆதரவு அளித்தன. இதனால் உடனடியாக பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. எனவே தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. போதிய ஆதரவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை ஆளுநர் கேட்டதால் ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன. இதனால் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பது தள்ளிப்போனது.

இதனிடையே, செட்டிகுளம் அருகே உள்ள புதுமை கிராமத்தைச் சேர்ந்த இசக்கியப்பன்(40) என்பவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிளை செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில், விஜய் பதவியேற்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் இசக்கியப்பன் மனமுடைந்து காணப்பட்டார்.

இதையடுத்து, நேற்று விஸ்வநாதபுரம் சந்திப்பு பகுதியில் அவர் விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்டார். இதனால் பலத்த காயமடைந்த அவர், ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டார்.

உடல் முழுவதும் பலத்த தீக்காயங்களுடன் இருந்த இசக்கியப்ப்பனுக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், தற்போது சிகிச்சையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

