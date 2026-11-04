மதுரை ரிங்ரோடில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் அசத்தல் முயற்சி - வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பாக கடந்து செல்ல மேம்பாலம்
மதுரை ரிங் ரோடு திட்டத்தின் பின்னணி, சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு முயற்சிகள் மற்றும் சுற்றுச்சாலையின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த விரிவான தொகுப்பு.
Published : November 4, 2026 at 7:08 AM IST
- BY இரா. சிவக்குமார்
அடர்ந்த வனப்பகுதி, இரண்டு மலைகளுக்கு இடையிலான இயற்கையான வழித்தடம், அதன் குறுக்கே நவீன நான்கு வழிச்சாலை. வாகனங்கள் தடையின்றிச் செல்லும் அதே வேளையில், வனவிலங்குகளும் தங்களின் இயற்கையான வாழ்விடங்களுக்கு இடையே பாதுகாப்பாக கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக, நெடுஞ்சாலையின் மேலே பிரத்யேக மேம்பாலம் அமைத்து வரவேற்கத்தக்க முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI).
மதுரை மாவட்டத்தில் வாடிப்பட்டி – தாமரைப்பட்டி இடையே அமைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சாலையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பிரத்யேக மேம்பாலம், வனவிலங்குகள் சாலையைக் கடக்கும்போது வாகனங்களில் அடிபட்டு உயிரிழப்பதை தடுப்பதுடன், அவற்றின் இயற்கையான நடமாட்டத்தையும் வாழ்விடத் தொடர்பையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டமைப்பு, தென்தமிழகத்தின் சாலை உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் பின்னணி, இதன் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம், இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வனவிலங்கு பாதுகாப்பு முயற்சிகள் மற்றும் மதுரை சுற்றுச்சாலையின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
சுருங்கும் காடுகள்; சிதையும் வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்கள்
உலகளாவிய வன கண்காணிப்பு அமைப்பான உலக வன கண்காணிப்பகம் (Global Forest Watch) வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 2020-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சுமார் 4.4 கோடி ஹெக்டேர் இயற்கை காடுகள் இருந்தன. இது நாட்டின் மொத்த நிலப்பரப்பில் சுமார் 15 சதவீதமாகும்.
அதே அமைப்பின் தரவுகளின்படி, 2025-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவில் சுமார் 1.4 லட்சம் ஹெக்டேர் இயற்கைக் காடுகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 2002 முதல் 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் ஈரப்பதம் நிறைந்த முதன்மைக் காடுகளின் பரப்பளவு சுமார் 3.7 லட்சம் ஹெக்டேர் குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காடுகளின் பரப்பளவு குறைவது என்பது மரங்களின் எண்ணிக்கை குறைவதுடன் மட்டும் முடிந்து விடுவதில்லை. அந்தக் காடுகளைச் சார்ந்து வாழும் வனவிலங்குகளின் உணவு, தண்ணீர், இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பான வாழ்விடங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, வனப்பகுதிகள் துண்டு துண்டாகப் பிரிக்கப்படும்போது, ஒரு பகுதியில் வாழும் விலங்குகள் மற்றொரு பகுதிக்குச் செல்வதற்கான இயற்கையான வழித்தடங்கள் தடைபடுகின்றன. இதனால் உணவு மற்றும் தண்ணீரைத் தேடி இடம்பெயரும் விலங்குகள், மனிதர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்குள் நுழையும் அபாயமும் அதிகரிக்கிறது.
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வனப்பகுதிகளைக் குறுக்கிடும் சாலைகள்; உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் விபத்துகள்
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் நெடுஞ்சாலைகள், ரயில் பாதைகள், மின்பாதைகள் மற்றும் குழாய் வழித்திட்டங்கள் அவசியமாகின்றன. ஆனால், இத்தகைய கட்டமைப்புகள் காடுகள், மலைகள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் இயற்கையான நடமாட்டப் பகுதிகளைக் கடந்து செல்லும்போது, அவற்றின் வாழ்விடங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு துண்டிக்கப்படும் சூழல் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக, ரயில் பாதைகள் மற்றும் சாலைகளைக் கடக்க முயலும் மான்கள், காட்டுப்பன்றிகள், யானைகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் வாகனங்களில் அடிபட்டு உயிரிழக்கின்றன.
இதுபோன்ற பாதிப்புகளை தவிர்ப்பதற்கு, சாலைகள் அமைக்கப்படும்போதே வனவிலங்குகளின் இயல்பான நடமாட்டத்தைக் கருத்தில் கொண்டு திட்டமிடுவது அவசியமாகிறது.
இதற்கான தீர்வாக, விலங்குகள் சாலையின் கீழ்ப்பகுதி வழியாக கடந்து செல்லும் சுரங்கப்பாதைகள் (Animal Underpasses), சாலையின் மேல்பகுதி வழியாகக் கடந்து செல்லும் மேம்பாலங்கள் (Wildlife Overpasses), உயர்மட்ட வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் (Elevated Wildlife Corridors) உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய முயற்சிகள் மூலம் சாலைப் போக்குவரத்து தடையின்றி நடைபெறுவதுடன், வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்த முடியும்.
வனவிலங்குகளுக்கான பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகள்
வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பையும் போக்குவரத்து வசதிகளின் மேம்பாட்டையும் ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் நெடுஞ்சாலைத் திட்டங்களுடன் வனவிலங்குகள் கடந்து செல்வதற்கான பிரத்யேகக் கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் முக்கியமான எடுத்துக்காட்டாக மத்தியப் பிரதேசத்தின் 'பெஞ்ச் புலிகள்' காப்பகப் பகுதியைக் கடந்து செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலை 44 அமைந்துள்ளது.
சியோனி பகுதியில் இருந்து மகாராஷ்டிர மாநில எல்லையை நோக்கிச் செல்லும் இந்த நெடுஞ்சாலையின் வனப்பகுதியில், வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்தப் பகுதியில் 14 விலங்கு சுரங்கப்பாதைகள், ஒரு பெரிய பாலம், 10 சிறிய பாலங்கள் ஆகியவற்றுடன், வனவிலங்குகளுக்கு ஏற்படும் ஒலி பாதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில் 21.69 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கான ஒலி தடுப்புக் கட்டமைப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேபோன்று, டெல்லி – டேராடூன் நெடுஞ்சாலையில் கணேஷ்பூர் – ஆஷாரோடி பகுதி, உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஹரித்துவார் – டேராடூன் வழித்தடம், மத்தியப் பிரதேசத்தில் வீராங்கனா துர்காவதி புலிகள் காப்பகப் பகுதி, டெல்லி – மும்பை விரைவுச்சாலை, ராய்ப்பூர் – விசாகப்பட்டினம் நெடுஞ்சாலை, கர்நாடகத்தில் மைசூரு – குடகு – மங்களூரு வழித்தடம், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் வாரணாசி – கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பாகக் கடந்து செல்வதற்கான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த முயற்சிகள், சாலை உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும்போது வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்புக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகின்றன.
மதுரை சுற்றுச்சாலையில் வனவிலங்குகளுக்காக ஒரு பிரத்யேக மேம்பாலம்
இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இத்தகைய முயற்சிகளின் வரிசையில், மதுரை மாவட்டத்திலும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு முக்கியமான கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கான இணைப்பை மேம்படுத்தவும், வாகனங்கள் விரைவாகவும் சீராகவும் பயணிக்க ஏற்ற வகையில், இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வாடிப்பட்டி – தாமரைப்பட்டி இடையே தேசிய நெடுஞ்சாலை 744A-இல் சுமார் 30 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைத்துள்ளது.
சுமார் ரூ.1,024 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சாலைத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக, வகுத்துமலை – வண்ணாத்திக்கரடு இடையிலான வனப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வனவிலங்கு மேம்பாலம் திகழ்கிறது.
இந்தப் பகுதியில் சாலை அமைப்பதற்காக சுமார் 2.3824 ஹெக்டேர் வன நிலத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. இவ்வனப்பகுதியில் வசிக்கும் விலங்குகளின் இயல்பான நடமாட்டம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதையும், சாலையைக் கடக்கும்போது அவை விபத்துகளில் சிக்குவதைத் தடுப்பதையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
காட்டெருமை முதல் இந்திய முயல் வரை; பாதுகாப்பான வழித்தடம்
வகுத்துமலைப் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மேம்பாலம், காட்டெருமை, புள்ளிமான், காட்டுப்பன்றி, இந்திய முயல் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பாகக் கடந்து செல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வனவிலங்குகள் தங்களின் இயற்கையான வாழ்விடங்களுக்கு இடையே தடையின்றிச் செல்லும் வகையில், நெடுஞ்சாலையின் மேல்பகுதியில் இந்தக் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பாலத்தின் இருபுறங்களிலும் ஒலி மற்றும் ஒளியால் வனவிலங்குகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைக் குறைக்கும் தடுப்பு கட்டமைப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பாலத்தின் மேற்பகுதியில் செடி, புல் உள்ளிட்ட தாவரங்களை வளர்த்து, வனப்பகுதியின் இயற்கையான சூழலை ஒத்த நிலையை உருவாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் வனவிலங்குகள் அச்சமின்றி மேம்பாலத்தைக் கடந்து செல்ல ஏற்ற சூழலை ஏற்படுத்துவதே திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
வனத்துறையின் வழிகாட்டுதலுடன் உருவான திட்டம்
இந்த மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணி குறித்து, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் மதுரை திட்டச் செயலாக்கப் பிரிவு (NHAI, PIU Madurai) திட்ட இயக்குநர் முருகப்பிரகாஷ், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்துக்கு சிறப்புப் பேட்டியளித்தார்.
“மதுரையின் வெளிப்புறத்தில் வாடிப்பட்டி – தாமரைப்பட்டி இடையே இந்தச் சுற்றுச்சாலை அமைந்துள்ளது. வனவிலங்குகள் கடந்து செல்வதற்கான மேம்பாலம், வாடிப்பட்டி சந்திப்பிலிருந்து சுமார் 3.5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வகுத்துமலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
இது அடர்ந்த வனப்பகுதியாகும். இந்தப் பகுதியில் வனவிலங்குகள் கடந்து செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக, வனத்துறையினர் தங்களிடமுள்ள புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் எங்களுக்குத் தெரிவித்தனர்.
அதன் அடிப்படையில், வனவிலங்குகள் மட்டுமே கடந்து செல்லும் வகையில் வனத்துறையின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்த மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தென் தமிழகத்தில் இதுபோன்ற முயற்சி முதன்முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. காட்டெருமை, புள்ளிமான், காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்ட விலங்குகள் இந்தப் பாலத்தைக் கடந்து செல்வதாக வனத்துறையின் புள்ளிவிவரங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலத்தின் இருபுறங்களிலும் ஒலி மற்றும் ஒளித் தடுப்புக் கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், பாலத்தின் மேற்பகுதியில் செடி, புல் வகைகளை வளர்த்து, வனப்பகுதிக்குள் செல்வதைப் போன்ற இயற்கையான சூழலையும் உருவாக்கியுள்ளோம். இந்தப் பாலம் சுமார் 40 மீட்டர் நீளமும் 20 மீட்டர் அகலமும் கொண்டது" என்றார்.
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இது முன்னுதாரணமாக முயற்சி
இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட வனத்துறை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “தேசிய நெடுஞ்சாலையின் வாடிப்பட்டி - தாமரைப்பட்டி வட்டச் சாலையில் வகுத்துமலைக்கும் வண்ணாத்தி கரடுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'வனவிலங்கு பாலம்' வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாகும்.
காரணம் இந்த பகுதிகளில் காட்டெருமை, முயல், காட்டுப்பன்றி மற்றும் புள்ளிமான்கள் உள்ளிட்ட சில வகை விலங்குகள் சாலையை ஒருபுறத்திலிருந்து மறுபுறத்திற்கு கடந்து செல்வது அவற்றின் இயல்பான வலசைப் பாதையாகும்.
இதுபோன்ற கானுயிர்களின் வாழ்விடப் பகுதிகளில் நெடுஞ்சாலைகளோ ரயில் பாதைகளோ குறுக்கிடும்போது, விலங்குகளின் வாழ்வியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்நிலையில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், மதுரை மாவட்ட வனத்துறையுடன் இணைந்து வனவிலங்குகளுக்கான மேல்பட்ட பாலம் அமைத்திருப்பது தென் தமிழ்நாட்டில் முன்னுதாரணமான முயற்சியாகவே நாங்கள் பார்க்கிறோம். விலங்குகள் அடிபட்டு உயிரிழப்பதோ அல்லது காயமடைவதோ இதனால் பெருமளவு தவிர்க்கப்படுகிறது. வனப்பகுதிகளின் இயல்பு நிலையை மாற்றாமல் பாதுகாப்பதற்கு மதுரை மாவட்ட வனத்துறை தொடர்ந்து பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது” என்றனர்.
வளர்ச்சியும் இயற்கைப் பாதுகாப்பும் இணையும் பாதை
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மக்களின் போக்குவரத்துத் தேவைகளுக்கும் நெடுஞ்சாலைகள் இன்றியமையாதவை. அதே நேரத்தில், அவற்றை அமைப்பதற்காக இயற்கைச் சூழலும் வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்களும் பாதிக்கப்படுவதை இயன்றவரை தவிர்ப்பதும் அவசியமாகும்.
சாலை அமைக்கப்பட்ட பின்னர் வனவிலங்குகள் விபத்துகளில் சிக்குவதைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதைவிட, திட்டமிடும் நிலையிலேயே அவற்றின் இயற்கையான நடமாட்டத்தைக் கருத்தில் கொண்டு உரிய கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவது நீண்டகாலப் பயனை அளிக்கும்.
அந்த வகையில், மதுரை சுற்றுச்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வனவிலங்கு மேம்பாலம், போக்குவரத்து வளர்ச்சியையும் இயற்கைப் பாதுகாப்பையும் ஒருங்கிணைக்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முயற்சியாகக் கவனம் பெறுகிறது.