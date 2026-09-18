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மீண்டும் மீண்டும் ஜாமீன் கேட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படும் - குதிரை பேர வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், மீண்டும் மீண்டும் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்ததற்கு கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 5:08 PM IST

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சென்னை: குதிரை பேர வழக்கில் முன்னேற்றம் இல்லாதபோது, ஏற்கனவே ஜாமீன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் மீண்டும் ஜாமீன் வேண்டும் என கார்த்திக் மனு தாக்கல் செய்தால் கடுமையாக அபராதம் விதிக்க நேரிடும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கரூரை சேர்ந்த மூலனூர் கார்த்திக்கின் ஜாமீன் மனு ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்றும் மீண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு, நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர்.இளங்கோ, "கைது செய்யப்பட்டுள்ள கார்த்திக்கை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர், ஏற்கனவே காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தி விட்டனர். வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களையும் ஏற்கனவே பறிமுதல் செய்து விட்டனர்.

இந்த வழக்கின் ஒருவர் தலைமறைவாக இருக்கிறார் என்பதற்காக, கார்த்திக்கை நீண்ட நாட்கள் சிறையில் அடைத்து வைத்திருக்க வேண்டியது இல்லை என்பதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.

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இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், மீண்டும் மீண்டும் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்ததற்கு கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தார்.

"ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பின் வழக்கில் என்ன மாறுதல் ஏற்பட்டுள்ளது? இடைபட்ட காலத்தில் சூழ்நிலையில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா? வழக்கில் எந்த மாறுதல்களும் இல்லாத நிலையில் இவ்வாறு தொடர்ந்து மனு தாக்கல் செய்வது தொடர்ந்தால், மனுதாரருக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

ஏற்கனவே ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட உத்தரவில் ஏதாவது தவறு இருப்பதாக கருதினால், அதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தொடர்ந்து நிவாரணம் பெறலாம். குதிரை பேர வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஊழல் வழக்கில் மட்டும் நிவாரணத்தை எதிர்பார்ப்பது ஏன்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து, காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒரு வாரம் ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

KARTHIK BAIL
HORSE TRADING CASE
TVK
குதிரை பேர வழக்கு
MADRAS HIGH COURT

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