மிரட்டும் கனமழை... ஊட்டி, கொடைக்கானலுக்கு டூர் போறீங்களா? உங்க பாதுகாப்புக்காக சில முக்கிய 'டிப்ஸ்'

மிரட்டும் கனமழை... ஊட்டி, கொடைக்கானலுக்கு டூர் போறீங்களா? உங்க பாதுகாப்புக்காக சில முக்கிய 'டிப்ஸ்'
ஈரப்பதமான மற்றும் செங்குத்தான மலைப்பாதைகளில் வாகனங்களின் டயர் பிடிமானம் இழந்து சறுக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வாகனங்களை எப்போதும் குறைந்த வேகத்திலும், சீரான கட்டுப்பாட்டிலும் இயக்க வேண்டும்.
Published : October 24, 2026 at 9:53 PM IST
By - எஸ்.சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் நீலகிரி, கொடைக்கானல் போன்ற மலைப்பிரதேசங்களுக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் எத்தகைய பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது தொடர்பான சிறப்பு செய்தித் தொகுப்பே இது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி தீவிரமடைந்து வருகிறது. இது ஒருபுறம் இருக்க, நீலகிரி, கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மலைப்பிரதேசங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் பகுதியில் நேற்று ஒரே இரவில் 25 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் 10 இடங்களில் கடுமையான நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளன.
இதில் குன்னூரில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் நோக்கி சென்ற அரசுப் பேருந்து, மண் சரிவில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட கோர விபத்தில் பேருந்து ஓட்டுநர் ஜனகராஜ் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, நீலகிரி மற்றும் கொடைக்கானல் மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழைக்கான 'ரெட் அலர்ட்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, நீலகிரி மாவட்டத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பை முன்னிட்டு சுற்றுலா தலங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. சுற்றுலா பயணிகள் நீலகிரிக்கு வருவதை தவிருங்கள் என்று நேரடியாகவே மாவட்ட ஆட்சியர் கூறும் அளவுக்கு அங்கு நிலைமை மோசமடைந்துள்ளது. எனவே, இந்த நேரத்தில் மலைப்பிரதேசங்களுக்கு சுற்றுலா செல்லும் முடிவை யாரேனும் எடுத்திருந்தால் அதனை ஒத்திவைப்பதுதான் சிறந்த பாதுகாப்பு வழிமுறையாகும்.
ஆனால், அதையும் மீறி மலைப்பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையில் வரும் சுற்றுலா பயணிகள் சில பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.
ஈரப்பதமான சாலைகள் - மிக மிக கவனம்
ஈரப்பதமான மற்றும் செங்குத்தான மலைப்பாதைகளில் வாகனங்களின் டயர் பிடிமானம் இழந்து சறுக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வாகனங்களை எப்போதும் குறைந்த வேகத்திலும், சீரான கட்டுப்பாட்டிலும் இயக்க வேண்டும். பனிமூட்டம் மற்றும் தொடர் மழை காரணமாக பார்வைத்திறன் கடுமையாக குறையும் என்பதால், முன்னால் செல்லும் வாகனத்திற்கும் உங்களுக்கும் இடையே தகுந்த இடைவெளியை பராமரிக்க வேண்டும்.
சடன் பிரேக் - ஆபத்து
அவசரப்பட்டு திடீரென பிரேக் அடிப்பதை தவிர்க்கவும்; இது, வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ வழிவகுக்கும். மலைப்பாதைகளில் பயணம் செய்யும் போது மண் சரிவு அபாயம் உள்ள வளைவுகள் மற்றும் மலைச் சரிவுகளை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும்.
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மரங்களின் கீழ் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டாம்
பாறைகள் உருளும் சத்தமோ அல்லது மண் சரிவுக்கான சிறிய அறிகுறிகளோ தென்பட்டால் உடனடியாக வாகனத்தை பாதுகாப்பான திறந்தவெளியில் நிறுத்த வேண்டும். மழையுடன் பலத்த காற்று வீசும் வேளையில் மரங்களின் கீழே வாகனங்களை நிறுத்தவோ அல்லது நிற்கவோ கூடாது.
நீர்நிலைகள் அருகே செல்ல வேண்டாம்
மழைக்காலங்களில் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள அருவிகள், ஓடைகள் மற்றும் அணைகளில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும். ஆதலால், அருவிகளில் குளிப்பதோ, செல்ஃபி எடுப்பதோ உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கும். மழை பெய்யும் போது மின் கம்பங்கள், மின் மாற்றிகள் மற்றும் அறுந்து விழுந்த மின் வயர்களின் அருகில் செல்வதை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும்.
பவர் பேங்க் - உலர் உணவுகள்
தங்குமிடங்களிலோ அல்லது விடுதிகளிலோ இருக்கும்போது 'பவர் பேங்க்' (Power Bank), அவசரகால விளக்குகள், முதலுதவிப் பெட்டி, தேவையான உலர் உணவுகள் ஆகியவற்றை உடன் வைத்திருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பேரிடர் கால உதவி எண்கள் மற்றும் மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை எண்களை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
அவசர எண்கள் - நோட் பண்ணிக்கோங்க
மழை மற்றும் இயற்கை இடர்பாடுகளால் பாதிப்பு ஏற்படும் போது பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க, கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அவசரகால கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் செயல்படும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1077 மற்றும் 0422-2306061-க்கு தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
மாநகராட்சி, நகராட்சி, வருவாய் கோட்டாட்சியர் மற்றும் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களிலும் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி - 0422-2302323
கோயம்புத்தூர் வடக்கு மண்டலம் - 89259 75980
கோயம்புத்தூர் தெற்கு மண்டலம் - 90430 66114
கோயம்புத்தூர் மத்திய மண்டலம் - 89259 75982
கோயம்புத்தூர் மேற்கு மண்டலம் - 89259 75061
கோயம்புத்தூர் கிழக்கு மண்டலம் - 89258 40945
வால்பாறை நகராட்சி - 04253 222122
பொள்ளாச்சி நகராட்சி -04259-220999
மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி - 04254 222181
மதுக்கரை நகராட்சி - 0422-2511815
கூடலூர் நகராட்சி - 0422-2692402
கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி - 0421-2333070
காரமடை நகராட்சி - 04254-272315
பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் - 04259 224855
வருவாய் கோட்டம் கோயம்புத்தூர் வடக்கு - 0422-2444450
வருவாய் கோட்டம் கோயம்புத்தூர் தெற்கு - 0422-2300424
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் - கோயம்புத்தூர் வடக்கு - 0422 2214225
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், அன்னூர் - 04254 262260
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், மேட்டுப்பாளையம் - 04254-222153
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கோயம்புத்தூர் தெற்கு - 0422-2247831
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், சூலூர் - 0422-2681000
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பேரூர் -0422-2606030
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், மதுக்கரை - 0422-2622338
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பொள்ளாச்சி - 04259-226625
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கிணத்துக்கடவு - 04259-241000
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆனைமலை - 04253-222305
வட்டாட்சியர் அலுவலகம், வால்பாறை - 04253-281100
அவசரக் காலங்களில் மேற்கண்ட எண்களில் தொடர்பு கொண்டும் தகவல் தெரிவிக்கலாம். இவ்வாறு பெறப்பட்ட தகவல்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க இக்கட்டுப்பாட்டு மையம் 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டு வருகிறது.