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முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் முதல் அமைச்சரவை கூட்டம்: முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

பள்ளி மாணவர்கள் குட்கா போதை பொருளை உபயோகிக்கும் நிலை இருந்து வருகிறது. இதனை முழுவதுமாக ஒழிக்க அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முதல்வர் உத்தரவிட்டார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 2:37 PM IST

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சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பல முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன.

தவெக தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் நடைபெற்ற முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் இது.

இதன் காரணமாக, இக்கூட்டத்தின் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காலை 10.10 மணிக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது.

சுமார் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த அமைசரவை கூட்டத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமை வகித்தார்.

கூட்டத்தில் அனைத்து அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டனர். அமைச்சரவைக் கூட்டம் நிறைவடைந்த பின்னர் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு துறைக்கும் என்னென்ன இலக்கு, எதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

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முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ள தொலைநோக்கு திட்டங்களை எத்தனை நாட்களில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது குறித்தும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது" என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், "இளைஞர்கள் மேம்பாடு, மகளிர் மேம்பாடு, விவசாயிகள் வளர்ச்சி, மீனவர்கள் வளர்ச்சி, போதையில்லாத தமிழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளின் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் குறித்து இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.

தேர்தல் வாக்குறுதிகளுடன் சேர்த்து அனைத்து துறைகளிலும் மொத்தமாக 436 திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டங்கள் முழுவதையும் ஆராய்ந்து அதனை செயல்படுத்தும் பணிகளில் அமைச்சர்கள் ஈடுபடுவார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் புகையிலை, கஞ்சா உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான போதை பொருட்கள் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் குட்கா போதை பொருளை உபயோகிக்கும் நிலை இருந்து வருகிறது. இதனை முழுவதுமாக ஒழிக்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

குட்கா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் உபயோகிக்கும் கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 717 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. மதுரையில் மட்டும் 24 குட்கா விற்பனை செய்யும் கடைகள் மூடப்பட்டு, விற்பனை செய்தவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.

மேகதாது அணை கட்டுவதற்காக கர்நாடகா எந்த முயற்சி எடுத்தாலும், அதனை சட்டபூர்வமாக தடுக்கும் வகையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்திருக்கிறார்" இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறினார்.

TAGGED:

அமைச்சரவை கூட்டம்
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