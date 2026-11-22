பூந்தமல்லி டூ போரூர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் பயணிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
தற்காலிக நேர மாற்றத்தால் பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமத்திற்கு வருந்துவதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 22, 2026 at 10:43 PM IST
சென்னை: மெட்ரோ நிலையங்களின் பணிகளை விரைந்து முடிக்கும் வகையில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையின் மஞ்சள் வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகள் காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கும் என்றும், நவ.24- ஆம் தேதி முதல் புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வரும் என்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் இன்று (நவ.22) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அக்டோபர் 2026-ல் பூவிருந்தவல்லி புறவழிச்சாலை மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து போரூர் சந்திப்பு வழியாக வடபழனி மெட்ரோ நிலையத்தை இணைக்கும் மஞ்சள் வழித்தடத்தில் பயணிகள் சேவையைத் தொடங்கியது. இந்தப் பகுதியில் மீதமுள்ள 7 மெட்ரோ நிலையங்களின் பணிகளை விரைந்து முடிப்பதற்காக, மஞ்சள் வழித்தடத்தில் காலை நேர மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரத்தில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பயணிகளின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போது மஞ்சள் வழித்தடத்தில் காலை 06:00 மணி முதல் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், போரூர் சந்திப்பு முதல் வடபழனி வரை அமையவுள்ள 7 புதிய மெட்ரோ நிலையங்களின் பணிகளை விரைந்து முடித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் வகையில், மஞ்சள் வழித்தடத்தில் காலை நேர மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரத்தில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, வரும் நவ.24- ஆம் தேதி முதல் மஞ்சள் வழித்தடத்தில் காலை நேர மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் காலை 06.00 மணிக்கு பதிலாக காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கும். போரூர் சந்திப்பு மற்றும் வடபழனி இடையேயான பகுதியில் ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில் இயக்கத்திற்கான தானியங்கி சிக்னல் அமைப்பு சோதனை உள்ளிட்ட பல்வேறு ரயில் பரிசோதனை பணிகளைத் தடையின்றி விரைவாக மேற்கொள்வதற்காகவே இந்த கூடுதல் நேர அவகாசம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தற்காலிக நேர மாற்றத்தால் பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமத்திற்கு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வருந்துகிறது. இருப்பினும், போரூர்- வடபழனி இடையேயான மீதமுள்ள நிலையங்களை விரைவில் திறந்து, மெட்ரோ இணைப்பை மேம்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பயணத்தை மேலும் எளிதாக்கவுமே இந்த நடவடிக்கை அவசியமாகிறது.
எனவே, பயணிகள் அனைவரும் இந்த புதிய காலை நேர மாற்றத்தைக் கவனித்து, அதற்கேற்ப தங்களது பயணங்களைத் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.